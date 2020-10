Germania Salchendorf: Nach viertem Sieg in Folge nun Zweiter

Der SV Germania Salchendorf hat das Nachholspiel gegen Klafeld-Geisweid verdient gewonnen. Jetzt gibt es am Sonntag ein echtes Spitzenspiel.

Netphen-Salchendorf. Der Weg für das Bezirksliga-Spitzenspiel am Sonntag gegen den SV Rothemühle ist frei. Der SV Germania Salchendorf setzte gestern Abend mit dem 3:1-Erfolg im Nachholspiel über den VfL Klafeld-Geisweid seinen Siegeszug fort und stieß auf Platz zwei vor. Für den Aufsteiger war es die erste Saisonniederlage.

SV Germania Salchendorf - VfL Klafeld-Geisweid 3:1 (2:1). Für den Favoriten, der ohne den noch leicht angeschlagenen Mittelfeldstrategen Thomas Klöckner auskommen musste, begann die Partie mit einem Schockmoment, denn der Gast kam mit der ersten Aktion durch einen schönen 12 m-Dropkick von Yassin Zakkour zum 1:0 (1.). Salchendorf agierte danach nervös und ohne Präzision, doch das änderte sich: Co-Trainer Jan Philipp Gelber köpfte eine Vitt-Ecke aus spitzem Winkel zum 1:1 in die Maschen (18.). Die Gäste konnten von Glück reden, dass Nico Dreisbach nach hartem Einsteigen gegen Bayram Basyigit ungeschoren davon kam – vielmehr gab es die gelbe Karte für den protestierenden Germania-Trainer Thomas Scherzer (24.). Dessen Laune wurde schnell besser, denn seine Mannschaft war inzwischen hoch überlegen und verdiente sich so die 2:1-Führung, für die Alexander Völkel mit einem trockenen Schuss auf feuchtem Grün verantwortlich zeichnete. Via Innenpfosten schlug der Ball ein (43.).

Mit dem 3:1 durch das Kopfballtor von Abwehrspieler Max Bauer nach Freistoßflanke von Jan Vitt, der sich damit seinen zweiten Scorerpunkt verdiente, war das Spiel früh entschieden (52.). Die Germania ließ den Ball jetzt gut zirkulieren und war auch in den Zweikämpfen griffiger. Und der Gast? Einzig Yassin Zakkour prüfte den inzwischen unterkühlten Torwart Dustin Lohmann (62.), ansonsten blieb Klafeld-Geisweid harmlos. Salchendorf hätte dagegen noch weitere Tore draufsatteln können, will sich diese Treffer aber für Sonntag aufheben...

Salchendorf: Lohmann - B. von Fugler, Bauer, Gelber, Vitt, Neuser (62. Wagener), Rigau Badenas, Sanchez Tenouo (85. Kiel), Völkel (80. Kilic), Houta, Basyigit.

Klafeld-Geisweid: Hofmeister - Mackfaye, Dreisbach, Sezgin Alperen (65. Schmidt), Kocher, Treude (46. Schutte), Zakkour, Öhm, Mroß, N. Meiswinkel, Aslan (60. Hysenaj).