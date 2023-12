Glühwein oder Verein: letzte Trainingswoche bringt Klarheit

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

In manchen Ligen rollt der Ball letztmalig in diesem Jahr. Das Wetter spielt den Trainern einen Streich, bringt aber auch Antworten.

Glühwein oder Verein?

Für einige Teams läuft die letzte Trainingswoche vor der Winterpause an. Die Trainer befinden sich wegen des Wetters in einer Zwickmühle, wissen sie schließlich nicht um Zu oder -Absage ihrer Partie. Die letzte Woche vor der Winterpause war schon immer eine komische und brachte viele Fragen mit sich: Wie intensiv trainiert man, wenn man denn überhaupt die Möglichkeit dazu hat?

Geht man es sachte an oder stellt man der Truppe in den letzten Einheiten die Charakterfrage? Wer ist angeschlagen und sollte für das finale Match geschont werden, wer sollte hinsichtlich Rückrundenstart generell nichts mehr riskieren? Hinzu kommen anstrengende Gespräche mit jenen Pappenheimern, deren Fokus eher auf Bequemlichkeit und Glühwein statt auf Körperlichkeit und Verein liegt.

Letzten Endes geht es noch um drei wichtige Punkte. Laut Wetterbericht sollen vor allem im Siegerland die Temperaturen steigen. Es ist also gar nicht unwahrscheinlich, dass der TSV Aue-Wingeshausen bei der SG Siegen-Giersberg auflaufen muss. Bleiben wir kurz an der Wester, so hat die Unklarheit für Trainer Martin Uvira aber auch etwas Positives: Er selbst hat so hoch und professionell gespielt, dass äußere Bedingungen nicht einmal Teil seines Denkprozesses sind.

Umso mehr kann er nun sehen, wessen Disziplin noch bei hundert Prozent ist und welche Spieler eben keinen Unterschied macht zwischen Spieltag sieben und siebzehn. So bekommen die Trainer in der letzten Woche unverhofft auch eine klare Antwort auf die Frage: Auf wen ist wirklich Verlass?

