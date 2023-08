Goldenes Krönchen für Lisa-Marie Thielmann

Siegen. Neunkirchenerin ist die herausragende Springreiterin beim Turnier des Siegener Reitvereins.

Reichlich Spannung bot am Wochenende das Reitturnier des Siegener Reitvereins auf der vereinseigenen Anlage in der Minnerbach. Hatte sich doch der Gastgeberverein um dessen Vorsitzenden Dirk Zarmutek mit der „Master Tour“ was ganz besonders reizvolles einfallen lassen, um den sinkenden Starterzahlen hierzulande entgegen zu wirken.

„Um den Reitsport im Siegerland wieder etwas besser zu gestalten, haben wir uns für eine Tourenwertung in den einzelnen Klassen von E bis M entschieden“ erläuterte Dirk Zarmutek die Maßnahme, bei der jeweils nur die zehn Besten einer Tour am Samstag das Finalspringen am Veranstaltungssonntag erreichten konnten und auch dafür höhere Geld- und Sachpreise erhielten. Was natürlich auch dazu führte, das gerade am Samstag die einzelnen Klassen gut gefüllt waren. Höhepunkt aber waren am Sonntag dann die Finalentscheidungen. Und da ging es in der M-Tour mit dem großen Preis der Universitätsstadt Siegen diesmal ums „Goldene Krönchen“, was in den Vorjahren nur für die S-Klasse vorbehalten war.

Weiterhin in überragender Form präsentierte sich dabei die Neunkirchenerin Lisa-Marie Thielmann, die schon vor einer Woche beim Reitturnier ihres Reitvereins RFV Hellertal als erfolgreichste Springreiterin hervorgegangen war. Als vorletzte Reiterin in der Springprüfung Klasse M* ließ Thielmann dann auch diesmal wieder keine Zweifel am Sieg aufkommen und unterbot mit fehlerfreiem Ritt die von Nico Büscher (RFV Lindlar 1949) nicht nur die bis dato vorgelegte Bestzeit um ganze zehn Sekunden, sondern sicherte sich auch damit den Sieg in der M-Tour vor beiden Lokalmatador Marc Ostendarp und Cosima Zarmutek vom Siegener RV.

Erfolgreichstes Wochenende der Karriere

Mit zwei souveränen M-Klassensiegen, einem zweiten Rang in der Springprüfung Klasse L sowie dem Sieg in der M-Tour und dem damit verbundene Gewinn des großen Preises ums „Goldene Krönchen“ war die Reitamazone aus Neunkirchen wieder die herausragende Springreiterin an den beiden Wettbewerbstagen. „Das war für mich bislang das erfolgreichste Wochenende meiner Karriere. Besonders freut es mich, dass ich auf zwei unterschiedlichen Pferden so erfolgreich war“, freute sich Lisa-Marie Thielmann nachdem sie aus den Händen von Siegens Bürgermeister Seffen Mues das „Goldene Krönchen“ entgegen genommen hatte. Zuvor war Gillian Rompf vom RFV Driedorf als Sieger der A-Tour vor Jana-Marie Kämpf (RSG Hof Dautenbach) und Johanna Wessling (ZRFV Hollekusse) ebenso ausgezeichnet worden, wie Siegerin Paulina Marie Widak (Siegener RV) vor Lena Czogalla (Siegener RV) und Sabrina Weschenbach (RV Giebelwald) in der E-Tour.

Den Sieg in der L-Tour feierte am Ende Christoph Herdering vom RZFV Ahaus vor den beiden Zweiten Stina Häbel (Schloß Wittgenstein) und Janina Hermann (Siegener RV) sowie der Dritten Lisa-Marie Thielmann. Letztere gewann die M-Tour vor Lokalmatador Marc Ostendarp und Cosima Zarmutek.

Unterm Strich verzeichnete der Siegener RV als Ausrichterverein insgesamt 243 Starts, wo bei allerdings die drei abschließenden Amateur-Springprüfungen der Klassen L, M* und S* mit Stechen weit hinter ihren Erwartungen zurück geblieben waren. Dennoch zeigte sich Dirk Zarmutek mit der Veranstaltung zufrieden, obwohl gerade in den Amateurklassen wieder einmal deutlich die überregionale Konkurrenz jenseits von Lüdenscheid fehlte.

