Golf: Clubs fordern schnell „eine Perspektive“

Golfclub-Präsident Rolf Schneider in besseren Zeiten unterwegs auf dem 85-Hektar-Areal im Heestal. „Abstand halten kann hier kein Thema sein“, geht er in dieser Frage mit der Aussage des Offenen Briefes des Verbands-Präsidenten an Ministerpräsident Armin Laschet konform.