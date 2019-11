Großer Ferndorfer Kampf nicht belohnt

Dresden. Welch ein Nervenspiel in einer dramatischen Schlussphase in der Dresdner Ballsport-Arena. Nach Ablauf der Spielzeit verwandelt Marc Pechstein für die Gastgeber den entscheidenden Siebenmeter-Strafwurf zum 25:24 (12:10)-Sieg des HC Elblorenz und hinterlässt einen tieftraurigen TuS Ferndorf, der in den letzten Zeigerumdrehungen der Handball-Zweitliga-Partie in Sachsen den Sieg und damit die beiden so wichtigen Punkte vor Augen hatte.

Keinen Abpraller geholt

In der Dresdner Ballsportarena begrüßte der HC Elbflorenz vor der Partie den 10.000. Besucher dieser Heimspiel-Saison. Zahlen, von denen man beim Tus Ferndorf träumt. Träumen ist auch ein erstes Stichwort für die ersten 30 Minuten in der Sachsen-Metropole. Denn es wird Trainer Michael Lerscht beim Gang in die Pause mächtig geärgert haben, dass die eigentlich ordentlich vor einem starken Lucas Puhl stehende 6:0-Abwehr bei drei Abprallern nicht im Bilde war und sich so trotz der Paraden des Torhüters drei unnötige Treffer eingefangen hatte.

So blieb dem TuS, von gut 300 Fans an der Elbe unterstützt, nicht viel anderes übrig, als fast während der gesamten ersten Hälfte einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher zu laufen. Hinzu kamen drei Zeitstrafen, vom Schiedsrichter-Gespann allerdings etwas kleinlich verhängt.

Michael Lerscht wird seinem Mittelblock mit auf den Weg geben, vor allem die Wege des starken Rückraumspielers der Gastgeber, Marc Pechstein, mehr einzuengen. Außer seinen fünf Toren vor der Pause war der auch für fünf, sechs gute Abspiele auf die Außen zuständig. Bei den Abschlüsse von dort zeichnete sich allerdings Keeper Puhl vier Mal aus.

Auf der Gegenseite stand Dresdens Mario Huhnstock dem Ex-Gummersbacher nicht nach, er entschärfte auch einen Strafwurf von Julius Lindskog Andersson.

Auf Biegen und Brechen

Nach dem Wechsel bot sich den mehr als 2000 Zuschauern in Dresden im Prinzip das selbe Bild wie im ersten Durchgang. Jedem Treffer ging ein zähes Ringen voraus. Ein Zeichen der guten Deckungsarbeit auf beiden Seiten, aber auch des geduldigen Wartens der Angreifer auf die Lücke. Dem TuS gelang es nicht, selbst noch einmal in Führung zu gehen. Die Gastgeber legten vor, Ferndorf schaffte den Ausgleich. Außer beim 6:5 in der 17. Minute durch Andreas Bornemann spannten die Akteure in weiß ihren Anhang gehörig auf die Folter. Vor allem, als sich den Dresdnern die Chance bot, beim 22:20 und Ballbesitz auf drei Treffer davon zu ziehen (52.).

Und dann traf Marijan Basic zum ersten Mal - und plötzlich hatten die Nordsiegerländer die Nase vorn, 23:22 hieß es in der 56. Minute nach drei TuS-Treffern in Folge. Moritz Barwitzki schfatte es, nach dem Elbflorenz-Ausgleich erneut, seine Farben in Front zu bringen. Ein Fight auf Biegen und Brechen. Dresden gleicht durch Nils Grugisch aus.

Ferndorfer Ballbesitz in der letzten Minute. 30 Sekunden vor dem Ende nimmt Michael Lerscht die Auszeit. Als es wieder los geht, sind die linken Arme des Schiedsrichter-Gespanns oben, Zeitspiel droht. Fehlversuch.

Dresden hat den letzten Angriff, 24 Sekunden vor Schluss. Jetzt die Auszeit der Gastgeber. Wie fahre ich diesen letzten Angriff, der 14 Sekunden dauern darf? Noch einmal Freiwurf für Dresden, noch sieben Sekunden. Hält der TuS das Remis? Lucas Puhl pariert, im Nachsetzen stürzt ein Dresdner in den Kreis. Der Referee pfeift Siebenmeter. Marc Pechstein, bis dahin sicher von der Marke tritt an. Er trifft. Und Aus. 25:24 für Dresden.

HC: Huhnstock, Gores - Pulay, Emanuel (1), Dierberg, Gugisch (5), Buschmann (3) Dumcius (1), Jungemann (1), Hoffmann, Gress (1), Vanco (1), Quade (1), Kasal, Thümmler (2), Pechstein (9/5).

TuS: Puhl, Durica, Hottgenroth - Faulenbach (2), Basic (1), L. Schneider, Michel (5/2), Neitsch, Wicklein, Barwitzki (2), Bornemann (4), Rüdiger (4), Lindskog Andersson (3), Koloper (1), Weber, Rink (2).

Schiedsrichter: Kolb/Kauth.

Zuschauer: 2011.

Zeitstrafen: HCE 1, TuS 3.

Spielfilm: 3:1 (8.), 5:3 (13.), 5:6 (17.), 7:6 (20.), 9:7 (23.), 12:10 (30.), 13:13 (38.), 19:17 (48.), 22:23 (56.), 25:24 (60.)