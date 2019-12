Bad Laasphe. Beim Fußballturnier des Gymnasium Schloss Wittgenstein gab es strahlende Gesichter. Das lag an den fairen Duellen und dem Besuch des Nikolauses.

Grundschule Dotzlar gewinnt Nikolausturnier

Die Wettkämpfe waren spannend und fair, die Stimmung auf den Rängen sorgte für Gänsehaut: Auch die 22. Ausgabe des traditionellen Nikolaus-Fußballturniers des Gymnasium Schloss

Wittgenstein war „ein voller Erfolg“, wie Karin Leser von der Bad Laaspher Schule erklärte. Die vier Grundschulen aus Bad Laasphe, Niederlaasphe, Banfe und Dotzlar lieferten sich unter der Leitung von Sportlehrer André Rohrbach im Modus Jeder-gegen-Jeden mit Hin- und Rückspiel spannende Duelle, an deren Ende sich das Dotzlarer Team zum Sieger krönte.

Besonders die mitgereisten Schülerinnen und Schüler feuerten ihre Klassenkameraden während des gesamten Turniers lautstark an, was nach Auskunft der Verantwortlichen für eine lautstarke, aber dennoch faire Atmosphäre sorgte. Passierte dann doch mal ein Foulspiel oder spielte ein Jungkicker den Ball unerlaubterweise mit der Hand, kamen die beiden Schiedsrichter Felix Epp und Nils Schneider aus der Oberstufe des Gymnasiums zum Einsatz.

Sanitäter des Gymnasium Schloss Wittgenstein müssen nur kleine Blessuren versorgen

Als zusätzliche Absicherung waren auch diesmal die hauseigenen Schulsanitäter vor Ort, die allerdings während des gesamten Turnierverlaufs nur kleinere Blessuren verarzten mussten.

Abseits der spannenden Spiele boten die Verantwortlichen einen weiteren, sportlichen Höhepunkt in der oberen Turnhalle an: Unter Anleitung von Sportlehrerin Judith Koch hatten die Bad Laaspher Schulsporthelfer einen Vielseitigkeitswettbewerb für die mitgereisten Schülerinnen und Schüler der Grundschulen organisiert, der für viel Spaß sorgte. Neben den sportlichen Betätigungen verlief auch das kulinarische Tagesangebot reibungslos: Für die Bewirtung der Gäste hatten Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums Schloss Wittgenstein gesorgt. Sie bedienten mit süßen Crêpes, herzhaften Toasts und Erfrischungsgetränken das leibliche Wohl der Sportler und der Zuschauer. Zu guter Letzt trat – zwei Tage vor dem eigentlichen Nikolaustag – noch Lehrer Christian Zaum mit seinen zwei Assistentinnen, Laura Arts und Lara Cantini, als Nikolaus auf, verteilte Süßigkeiten an die kleinen Gäste des Fußballevents und überreichte bei der Siegerehrung die Preise samt Wanderpokal.