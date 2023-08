In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Pass in die Gasse #391 Gut bis sehr gut: Wittgensteiner Start in der B-Kreisliga

Fünf der ersten sechs Tabellenplätze sind von heimischen Teams besetzt. Vor allem eine Mannschaft scheint nach der grauen Vorsaison aufzuatmen.

Die Tabelle lügt nicht, na klar. Andererseits sind in der B-Kreisliga erst zwei Partien gespielt worden. Was man aber bereits festhalten kann: Bis auf Birkelbach II (0 Punkte) sind alle Wittgensteiner Klubs gut bis sehr gut gestartet. Und selbst das muss man etwas relativieren, hatte Birkelbach mit Diedenshausen und Laasphe/Niederlaasphe doch zwei Titelanwärter auf der Startrampe.

Fakt ist, dass fünf der ersten sechs Plätze an Wittgenstein gehen. Das ist vor allem hinsichtlich einiger Umbrüche sehr erfreulich. In Feudingen sieht man, zu was das Team in der Lage ist, wenn Spieler wie Nils Althaus, Benjamin Pfeiffer und Tim Eckhardt fest an Bord statt auf Krücken sind.

Auch bei der SG Laasphe/Niederlaasphe scheint man sich nach hektischen Zeiten gefangen zu haben. Dort wird die Frage nach Konstanz eine zentrale sein. Dass die SG Tore schießen kann, ist über die Grenzen des Lahntals bekannt. Spannend ist vielmehr, inwiefern man (endlich) die zu vielen Gegentore der Vorjahre in den Griff bekommt.

Besonders der SV Schameder wird sich über den Start mit vier Punkten freuen, nachdem es in der Vorsaison teils haarsträubende Auftritte gab. Mit René Röthig steht nun ein Trainer an der Linie, der aus seiner aktiven Zeit genügend Ansehen mitbringt, um als Respektsperson die Kabine zu betreten.

Auch diese Entwicklung bleibt natürlich abzuwarten, doch war der Schritt von Kevin Knebel weg vom spielenden Trainer hin zum Obmann sicher der richtige. Vor jeder neuen Sicht steht schließlich die Einsicht.

