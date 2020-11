Handball: Die Sorgen des Kreisvorsitzenden

Siegen-Wittgenstein. Kein Training, kein Wettkampf, keine Punkte, keine Zeitstrafe, keine Trainerpredigt, kein Bierchen danach – der Handball im Kreis Lenne-Sieg liegt seit Monatsanfang und bis zum 30. November brach. Mindestens, denn was danach kommt, weiß keiner. Es gibt Gedankenspiele, mehr nicht. Aber es gibt genau so viele Sorgen in den Vereinen und auf Funktionärsebene. Wir sprachen über verschiedene Themenfelder mit Klaus Krasse (Kirchhundem), dem ersten Vorsitzenden des Kreises Lenne-Sieg.

… zur Saisonunterbrechung

Klaus Krass ist rückblickend froh darüber, die Vereine in die Entscheidung, den Spielbetrieb im Kreis und in den Ligen des ehemaligen Bezirks Südwestfalen bis Ende November auszusetzen, mit eingebunden zu haben: „Es war sehr wichtig, dass ihnen diesen Mitbestimmungsrecht eingeräumt und sich unserer Meinung angeschlossen haben.“

Klaus Krass (Kirchhundem) ist erster Vorsitzender des Handballkreises Lenne-Sieg. Foto: meinolf wagner

Mehr als 80 Prozent der Vereine, die eine Rückmeldung an den Kreis gaben, votierten für die zurzeit gültige Saisonunterbrechung. „Denn die Gesundheit muss im Vordergrund stehen“, sagt Klaus Krass.

… über die Zeit danach

Auch im Hause Krass gibt es keine Glaskugel, die einem die Fortsetzung des Spielbetriebs direkt am ersten Dezember-Wochenende garantiert. Eine Vorentscheidung wird am 29. November fallen, wenn sich der Kreisvorstand in der nächsten Videokonferenz berät. „Wir schauen uns dann die aktuellen Corona-Zahlen an und bewerten, was die Politik und die übergeordneten Handball-Gremien bis dahin entschieden haben“, erklärt Klaus Krass. Seine persönliche Meinung: „Ich hoffe natürlich, dass wir so bald wie möglich wieder einsteigen können, aber ich gehe davon aus, dass wir weiter warten müssen.“

… über die Saison 2020/2021

Auch im Fall einer späteren Saisonfortsetzung im neuen Jahr heißt es: Nichts Genaues was man nicht! „Wir haben aber einen Plan B in der Tasche“, sagt der Kreisvorsitzende. Den will er nicht verraten, sondern vorab mit den Vereinen besprechen und darüber abstimmen lassen – wie beim Votum über die Saisonunterbrechung. Es gebe Vereine, die hätten bereits eigene Vorschläge unterbreitet, wie man die erst wenige Spieltage alte Saison einigermaßen sportlich fair über die Runden bringen könnte, mit Auf- und Absteigern, versteht sich.

… über den Nachwuchsbereich

Das ist für Klaus Krass ein besonders wichtiger Punkt, aber auch einer, der ihm die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, denn: „Corona beschleunigt den Abwärtstrend in unserem Jugendbereich. Das ist eine kleine Katastrophe.“ Im März (!) gab es zuletzt Punktspiele, fielen auch die Qualifikationsrunden quasi in Gänze aus, ganz zu schweigen von Talentsichtungen und Auswahllehrgängen, die wichtig sind, um gute Kinder in den Förderkreislauf zu bringen. Krass befürchtet: „Dauert dieser Zustand noch länger, springen uns auch diese Kinder ab. Und die bekommst du auch nicht wieder. Dann geht es wirklich ans Eingemachte.“

Dazu muss man wissen: Seit vielen Jahren sind die Mannschaftsmeldungen in fast allen Altersstufen rückläufig, egal ob bei Mädchen oder Jungen. Nur die Kooperationen mit Nachbarkreisen wie Hagen oder Oberberg (Zusammenlegung von Ligen) haben den Kreis Lenne-Sieg bislang vor dem endgültigen Kollaps in der Jugend bewahrt.

… zum Schiedsrichterwesen

Auch dies ist ein heikles Thema und steht deshalb bei den nächsten virtuellen Sitzungen des Kreisvorstandes auf der Agenda. Eine signifikante Zahl an Rückziehern von Schiedsrichtern hat es durch den quasi seit März brach liegenden Spielbetrieb zwar noch nicht gegeben, doch werden viele Vereine ihr Schiedsrichtersoll nicht erfüllen können, wird sich die Situation hier und da sogar verschärfen.

Was die daraus resultierenden Sanktionen angeht, hat Klaus Krass eine klare Meinung: „Wir dürfen diese Vereine, die durch die Corona-Pandemie auch im Schiedsrichterbereich Nachteile erfahren, nicht noch zusätzlich mit Geldstrafen sanktionieren.“ Die Entscheidung darüber obliegt jedoch dem Handball-Verband Westfalen.

… über das Aushängeschild

Klaus Krass ist so wie wie möglich zu Gast bei den Heimspielen des Zweitligisten TuS Ferndorf in der Sporthalle Stählerwiese. Die gesamte Gemengelage mit der bereits zweiten Quarantänephase und dem Zuschauerverbot bis mindestens Ende des Monats treibt den Kirchhundemer um: „Die Situation macht mir große Sorgen. Es tut mir vor allem für diejenigen leid, die das in Ferndorf so professionell auf die Beine gestellt haben.

Es wird für den Verein und die Verantwortlichen eine Riesenanstrengung werden, aus dieser Krise einigermaßen gut herauszukommen, denn man wird auch im Sponsorenbereich Federn lassen müssen. Wir brauchen im Kreis solch einen funktionierenden Leuchtturm, der über Ferndorf hinaus strahlt und Jugendliche dazu animiert, Handball zu spielen.“