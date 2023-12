Hanna Bräuer feiert Erfolge in der Aachener Soers

Steinfurt/Obersdorf Die 16-jährige Springreiterin blickt auf eine erste erfolgreiche Saison auf Großpferden zurück.

„Das ist ein Wahnsinnserfolg für Hanna“, freut sich spontan Vater Klaus Bräuer über die gerade erfolgte Nominierung seiner Tochter in den Bundeskader NK1 U18. „15 Junioren kamen dafür in Frage, die der Warendorfer Peter Teeuwen, zuständiger Nachwuchs-Bundestrainer fürs Springreiten und selbst ehemals erfolgreicher Springreiter, zur Auswahl in einen fünfköpfigen Kader für die Förderung ab 2024 nominiert hatte.

Zu diesem Kreis zählt die 16-jährige Obersdorferin Hanna Bräuer. Aus diesem Reiterkreis soll im April 2024 auch die Nominierung zum Mannschafts-Nationenpreis erfolgen. Doch vor den Preis haben ja schon die Götter den Fleiß gesetzt. Und den setzte die junge Siegerländer Amazone mit ihrem Talent und Ehrgeiz in die Tat um, blickt - gemeinsam mit ihrer Familie - zu einem weiteren greifbar nahen Meilenstein in ihrer jungen Reitsportzeit.

Bräuers, die ihren Zweitwohnsitz ins Münsterland, nach Steinfurt, verlegt haben, bieten dort ihren Pferden in einem größeren Areal optimale Möglichkeiten, den Reitsport besser umzusetzen. „Von dort aus ist der Weg auch viel kürzer und nicht so zeitaufwändig wie aus dem Siegerland. Hinzu kommt da auch noch die mehrere Jahre dauernde Brückensperrung der A 45 in Lüdenscheid zum westfälischen Reitsportzentrum Warendorf“, so Klaus Bräuer. Bräuers starten jetzt von Steinfurt aus ihre Fahrten zu den Turnieren im In- und Ausland.

So auch zum Jahresausklang zu den 32. „Aachen Youngstars“ in der Albert-Vahle-Halle, wo Hanna Bräuer mit ihren Pferden „Coraline“ und „Flash“ bei den Junioren (bis 18 Jahre) für sechs Starts an diesem langen Wochenende (Donnerstag bis Sonntag) gemeldet war.

Hanna Bräuer auf ihrer „Coraline“ nach der Siegerehrung in Aachen. Foto: Jasmin Metzner

Ihren größten Erfolg verbuchte sie dort beim „Großen Preis der Junioren“ in einem S**-Springen mit Stechen, das sie auf ihrer 12-jährigen Stute „Coraline“ gewann. Außerdem wurde sie Siebte in einem S*-Springen und Achte bei der Meisterschaft „Aachen Jumping Youngstars“, wo sich 30 (von insgesamt 61) für das Finale qualifiziert hatten. In weiteren S-Prüfungen platzierte sie sich an mit ihrem 13-jährigen Wallach „Flash“ auf den Rängen zwei und neun. Zuvor hatte sie schon weitere S-Springen in Münster und ebenfalls Aachen gewonnen.

Zu ihren größten Erfolgen zählen auch die Ritte in Münster-Handorf, dort, wo der westfälische Kader trainiert. Da wurde Hanna Bräuer, die Nachwuchs-Sportlerin unserer Zeitung von 2022, im Sommer westfälische Meisterin. Dieser Landestitel, mit ihrem Kaderpferd „Coraline“ erkämpft, war auch einer der Türöffner für Hannas weitere Reitsport-Karriere.

„Westfälische, Deutsche und Aachen - das waren die drei wichtigsten Turniere für die Hanna“, freute sich auch Hannas Mutter Nina bei einem kurzen Rückblick aufs Sportjahr 2023, die in ihrem Alltag mit der jungen Reiterin und den Turnierpferden im Münsterland lebt. Auf die Deutschen Meisterschaften in München-Riem, auf der Olympia-Anlage von 1972, blickt sie besonders gerne zurück, auch wenn es mit Rang vier der berühmte Platz „neben dem Treppchen“ war, knapp an einer Medaille vorbei. „Schade, aber dennoch ein großer Erfolg für sie - und jetzt zum Abschluss der Sieg beim Großen Preis“, so ihre Mutter im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ein Null-Fehler-Ritt in einer Zeit von 40,77 Sekunden im mit 30 Reiterinnen und Reitern hochrangig besetzten Finale des S**-Springens vor dem Junior Markus Merschformann, Spross der renommierten Osterwicker Reiterfamilie (4/38,07 sek.), war sicherlich ein Ausrufezeichen zum Jahresabschluss in der weltbekannten Aachener Soers. Und das vor einem erholsamen mehrtägigen Besuch während der Weihnachtstage in ihrer Siegerländer Heimat und den Gesprächen mit ihren Großmüttern, die natürlich auch besonders stolz auf ihre erfolgreiche Enkelin sind.

