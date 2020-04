Hannah Strunk künftig im Tor des SV Fortuna Freudenberg

Freudenberg. Frauen-Westfalenligist SV Fortuna Freudenberg hat Hannah Strunk vom TuS Weitefeld für das Tor verpflichtet.

Die Fußball-Frauen des Westfalenligisten SV Fortuna Freudenberg melden einen weiteren Neuzugang. Hannah Strunk (19) wird die Fleckerinnen auf der Torhüterposition verstärken. Bisher spielte sie seit ihrem fünften Lebensjahr ausschließlich für den TuS Weitefeld. Zunächst war sie fünf Jahre in den Jungenmannschaften des Vereins aktiv, 2011 ging sie in den Mädchen- und 2018 in den Frauenbereich des TuS über. Hannah Strunk freut sich auf die neuen Herausforderungen in der Westfalenliga: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel nach Freudenberg geklappt hat. Das Konzept und die Perspektive der Verantwortlichen haben mich überzeugt, diesen Schritt zu gehen.“