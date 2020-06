Harte Strafen nach Attacke gegen den Schiedsrichter

Justitia hat immer das letzte Wort – in diesem Fall nach Gewalt auf dem Fußballplatz. Eine modellhafte Nachbildung der Göttin der Gerechtigkeit ist in diesem Symbolbild im Raum eines Richters des Landgerichts Duisburg neben einem Holzhammer und einem Aktenstapel zu sehen.

Siegen. Das harte Urteil aus Lemgo könnte Signalwirkung haben und freut den Verband. Gericht stellt klar, dass das Ehrenamt geschützt werden muss.

Ein Urteil des Amtsgerichts Lemgo sorgt für Aufsehen in Fußball-Westfalen: Das verurteilte zwei Amateurfußballer (29 und 26 Jahre) nach einem tätlichen Angriff auf den Schiedsrichter zu Geldstrafen in Höhe von 3600 und 4500 Euro.

Die beiden Brüder hatten den Unparteiischen in einem Kreisligaspiel erst beleidigt und dann zu Boden gestoßen. Dabei zog sich der Schiedsrichter eine schwere Schulterverletzung zu. Der Unparteiische erstattete Strafanzeige, die nun in Lemgo verhandelt wurde. Anhand eines Handyvideos konnten die Taten einwandfrei nachgewiesen werden.

Gericht geht über das geforderte Strafmaß hinaus

Das Amtsgericht Lemgo ging dabei sogar über das geforderte Strafmaß hinaus. Offenbar sollen sogar Haftstrafen im Raum gestanden haben, von denen aber das Gericht nach den Geständnissen der Beschuldigten absah. Dennoch stellte der Richter klar, dass das Ehrenamt geschützt werden müsse, selbst wenn es sich beim vorliegenden Vorfall um eine Tat im „unteren Bereich der Gewalt“ handele.

Das Urteil könnte Signalwirkung haben und wird begrüßt. So wird der Verbandsschiedsrichterausschuss-Vorsitzende in Westfalen, Michael Liedtke, auf der Homepage des FLVW wie folgt zitiert: „Gewalt gegen Schiedsrichter ist kein Kavaliersdelikt – das zeigt dieses Urteil sehr deutlich. Es zeigt jedoch auch, dass in einem Fall, in dem das Sportgericht eher harmlose Mindeststrafen gegen die Täter verhängt hat, das staatliche Gericht nicht nur deutliche Worte sondern auch empfindliche Strafen ausgesprochen hat.“