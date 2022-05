Triathlon Heimische Ausdauer-Asse räumen in Hagen und Bocholt ab

Hagen/Bocholt. Felix Menn feiert beim Hagen-Triathlon ein starkes Comeback, der TVE Netphen II siegt in der Landesliga. Espeter-Schwestern räumen in Bocholt ab.

Beim „33. Triathlon Buschhütten“ in der vergangenen Woche war er als Moderator rund um die Uhr im Einsatz. Jetzt zeigte Felix Menn (EJOT-Team TV Buschhütten), dass er auch als Aktiver jede Menge drauf hat. Menn sicherte sich am Sonntag den Gesamtsieg über die Kurzdistanz beim 30. Injoy Triathlon Hagen.

Felix Menn vom EJOT-Team. Foto: Privat

Für Felix Menn war es sein erstes Triathlon-Rennen seit knapp drei Jahren. Entsprechend zufrieden war er mit seiner Leistung. Allerdings gestalteten sich die 1000 Meter Schwimmen für alle Teilnehmer ziemlich chaotisch. „Wir waren zu neunt auf einer 25 m-Bahn. Deshalb haben ich auch einige Tritte und Schläge abbekommen und mir ein blaues Auge zugezogen“, berichtete Felix Menn, der die erste Teildisziplin nach 15:29 Sekunden beendete, ehe er sich in der Wechselzone auf das Rad schwang. 43 Kilometer mussten absolviert werden, für die der Siegerländer 1:14:26 Stunden brauchte. Es ging über eine interessante Radstrecke, zu welcher auch der „Krawattenknoten“ und die Serpentinen unterhalb der Syburg gehörten.

Laufstärke ausgespielt

Beim Laufsplit über zehn Kilometer spielte Felix Menn dann seine Stärke aus. Nach der ersten Laufrunde übernahm er die Führung, gab sie nicht mehr ab und entschied damit die Kurzdistanz mit einer Zeit von 2:11:20 Stunden für sich. Zweiter wurde Stefan Raulf (LV Tristar Oelde) mit einem Rückstand von gut einer Minute. Jakob Steffe (EJOT-Team) belegte in der Gesamtwertung über die Kurzdistanz den neunten Platz in einer Zeit von 2:18:33 Stunden.

Die Mannschaft des TVE Netphen II ist in Hagen mit einem Sieg in die Landesliga-Saison gestartet. Marvin Griese, Pascal Friedhoff, Timo Böhl und Markus Mockenhaupt erreichten die Platzziffer 12 – besser geht es kaum, der optimale Wert wäre die Platzziffer 10.

Seine Stärke in Laufschuhen zeigte Böhl auch beim hochkarätig besetzten Bocholter Citylauf, den er kürzlich auf Platz vier beendete. Beim Sieg von Henrik Pfeiffer (TV Wattenscheid) wurde Böhl über 10 Kilometer in 33:41 Minuten Vierter – elf Sekunden fehlten dabei zum Podium.

In der Frauenklasse gab es für die Bad Laaspherin Franziska Espeter keine Chance, ihren Sieg von der zurückliegenden Austragung zu verteidigen. In 40:02 Minuten blieb sie über zwei Minuten hinter Lokalmatadorin Simone Terheggen, aber vor 180 anderen Läuferinnen.

Maria Espeter wird Dritte

Im Jedermannlauf über 5 Kilometer schaffte es auch ihre Schwester, Maria Espeter, auf das Podest bei der Siegerehrung. In 20:30 Minuten wurde sie Dritte im 311-köpfigen Feld, in dem sich Johlanda Espeter auf Rang 23 einreihte. Sie erreichte nach 23:17 Minuten den Zielstrich in der Innenstadt.

++++++++++

Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr: Abonnieren Sie den Newsletter unseres Lokalsports!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein