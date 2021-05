Heute so, morgen wieder anders: die Borgias vom DFB

Pass in die Gasse #273

In der DFB-Zentrale wütet mal wieder ein Machtkampf. Wer gestern noch unter eine Decke steckte, bekommt nun das Vertrauen ab- oder zugesprochen.

Intrigen, Machtkämpfe, Lügen und Verrat – nein, wir sind nicht bei den Borgias im 15. Jahrhundert, sondern beim größten nationalen Fußballverband der Welt, auch unter dem Namen DFB bekannt. Doch was sich derzeit im Mutterschiff in Frankfurt am Main nun auch vor den Kulissen abspielt, kann es mit dem Schmierentheater der selbstzerstörerischen Adelsfamilie locker aufnehmen. Ein guter Gradmesser, wie kaputt eine Führungsriege ist, ist ja immer die Tatsache, dass man den Überblick verloren hat: Wer kämpft gerade gegen wen? Wer konnte welche Runde für sich entscheiden?

Nun haben die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände Präsident Fritz Keller zum Rücktritt aufgefordert (neun zu 26 Stimmen). Bei dem Krisengipfel in Potsdam wurde auch Generalsekretär Friedrich Curtius das Vertrauen abgesprochen. Vize-Präsident Rainer Koch und Schatzmeister Stephan Osnabrügge bekamen hingegen die Daumen nach oben gestreckt. Welch eine Farce. Auch FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski ist damit nicht zufrieden.

DFB-Krise: Es wird nur Verlierer geben

Noch Ende letzten Jahres eskalierte der Machtkampf, damals machten Osnabrügge, Curtius und Koch gemeinsame Sache gegen Keller. Gleichzeitig wurden gegen Koch Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue, Bestechlichkeit und Betrug eingeleitet, die vor kurzem eingestellt wurden. Jetzt plötzlich sollen Curtius und Keller die Speerspitze des Bösen sein, während Osnabrügge und Koch mit immerhin je 13 Gegenstimmen die Zukunft bedeuten?

Egal wie das Ganze ausgehen wird. Es wird mal wieder nur Verlierer geben. Wenigstens darin bewahrt der DFB Konstanz.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

