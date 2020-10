Hexenkessel beim KTTO bleibt ohne Zuschauer

Nach dem erfolgreichen Start in die 3. Liga mit dem 63:22 im Revierderby beim TZ Bochum war die Vorfreude beim Kunstturnteam Oberhausen/TC 69 auf den ersten Heimwettkampf des Jahres groß. Auch wenn bereits vorab feststand, dass wegen der Corona-Situation nur maximal 150 Zuschauer in die Heinrich-Böll-Halle zugelassen werden dürfen. Doch trotz des genehmigten Hygiene-Konzepts durch das Gesundheitsamt wird das Aufeinandertreffen am Samstag (15 Uhr) mit dem KTV Obere Lahn nun doch ohne Zuschauer stattfinden müssen.

„Das ist sehr schade, gerade für die Sportler, für die der heimische Hexenkessel immer für zusätzliche Motivation gesorgt hat“, ist auch Trainer Sydnee Ingendorn enttäuscht. Doch letztlich war nichts zu machen. Denn im allgemeinen Hygienekonzept der Deutschen Turnliga soll ab einem Inzidenzwert von 35 auf 100.000 Einwohner möglichst auf Zuschauer verzichtet werden.

Deutsche Turnliga empfiehlt ab Inzidenzwert über 35: kein Publikum

„Da wir diesen Wert in Oberhausen mittlerweile deutlich überschritten haben, sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir dafür auch nicht mehr die Verantwortung tragen wollen“, so Ingendorn. „Zudem sehen wir uns auch in der Pflicht, solidarisch mitzuhelfen, damit die Zahlen wieder nach unten gehen.“

Überhaupt, so der KTTO-Trainer weiter, sei die Lage außerhalb des Sportlichen immer noch mit einigen Fragezeichen versehen. „Es ist oft schwierig zu verstehen, was der Landessportbund da in diesem Zusammenhang veröffentlicht hat. Wann und in welcher Form Zuschauer möglich sind, oder wann eine Sportart eine Teamsportart ist.“

Ingendorn: „Wollen uns gegenseitig motivieren“

Die Hoffnung lebt aber, dass zumindest beim Heimwettkampf am 14. November gegen Hösbach/Großostheim wieder Zuschauer dabei sein dürfen. Gegen Obere Lahn wollen es die Schmachtendorfer so lösen, wie es schon in Bochum erfolgreich klappte. „Wir wollen wieder in eine Art Tunnel kommen, wo wir als Mannschaft geschlossen auftreten und uns gegenseitig motivieren.“

Zum Sportlichen: Die KTV Obere Lahn hatte wie die Oberhausener ihren Saisonauftakt gegen Hösbach/Großostheim mit 68:12 ebenfalls erfolgreich gestaltet. Der 2. Liga-Absteiger, der 2017 mit Olympiasieger Fabian Hambüchen noch Deutscher Turn-Meister wurde, kommen zwar nicht durch hohe Ausgangswerte zum Erfolg, sondern besticht vielmehr durch seine Konstanz. „Sie machen wenige Fehler und lassen dem Gegner dadurch nur wenig Spielraum. Das macht sie sehr gefährlich“, ist Ingendorn gewarnt, auch wenn er anfügt: „Letztlich, wenn wir unser Programm durchziehen und mit Bram Verhofstad und Jermain Grunberg unsere Gastturner wieder mit einem negativen Test aus den Niederlanden einreisen dürfen, sollten wir gute Chancen haben. Wir wollen auf Sieg turnen.“

Livestream über Instagram zu verfolgen

Da der Wettkampf wie gesagt ohne die lautstarke Unterstützung der Zuschauer auskommen muss, plant das Kunstteam Oberhausen einen Livestream über das vereinseigene Instagram-Account (www.instagram.com/kunstturnteam_oberhausen). Ingendorn: „Versprechen kann ich nichts, aber wir geben unser Bestes, dass es klappt.“