Leichtathletik Hochsprung: Lilith Stenger gehört DLV-Bundeskader an

Siegen. Die Leistungssteigerungen der jungen Kreuztalerin sind jetzt belohnt worden.

Nachwuchs-Hochspringerin Lilith Stenger (Jahrgang 2007) gehört seit dem 1. November offiziell dem DLV-Nachwuchskader 2 (NK2) an. Aufgrund ihrer Leistungen in diesem Jahr wurde Lilith zudem zum DLV-Talent-Camp nach Kienbaum eingeladen.

Ihre Bestleistungen aus diesem Jahr stehen in der Halle bei 1,73 Meter und Freiluft bei 1,72 Meter. Lilith Stenger wurde im Februar bei der U20-DM in Dortmund Achte und bei der U18-DM im Sommer in Rostock Fünfte.

„Ich habe mich riesig über die Nachricht gefreut. Ich bin jetzt sehr gespannt, was alles auf mich zukommt und freue mich auf die Zeit in Kienbaum“, sagt die U18-Athletin der LG Kindelsberg Kreuztal. „Lilith gehört zu den besten Springerinnen in ihrem Jahrgang und hat sich diese Nominierung mit viel Trainingsfleiß und einer tollen Entwicklung verdient“, freut sich auch LGK-Trainer André Kahrweg.

