Hochverdienter Punkt für den 1. FC Kaan-Marienborn

Kaan-Marienborn. Es ist die Schlüsselszene: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte und gewonnenem Zweikampf im Mittelfeld haut Lukas Duda ab Richtung gegnerisches Tor, passt zentimetergenau in den Lauf von Nino Saka, doch dessen Schuss zischt Zentimeter am leeren Tor vorbei. Es ist nach 66 Minuten die größte Chance für den 1. FC Kaan-Marienborn im Oberliga-Spiel gegen den FC Gütersloh. Es hätte die 1:0-Führung sein können, sein müssen.

Ein Tor hätte wohl zum Sieg gereicht

„Wenn wir das Tor machen, gewinnen wir mit 1:0“, meinte Trainer Tobias Wurm. So aber blieb es in einer trotz des Dauerregens munteren Partie beim 0:0, einem torlosen Remis der besseren Art, das keineswegs ein Abbremsen des Kaan-Marienborner Aufschwungs bedeutete.

Mit Lukas Duda für Kisolo Del Biskup in der Startformation wollte Kaan-Marienborn gegen die Ostwestfalen den vierten Heimsieg landen, doch die ersten Minuten gehörten stürmisch beginnenden Gästen, die die Platzherren kaum Zeit zum Luft holen gaben. Mit dem Kopfball von Dawid Krieger, den FCG-Torwart Jarno Peters glänzend parierte (8.), setzte sich Kaan-Marienborn immer besser in Szene, inszenierte vor allem über den starken Lukas Duda über die zunächst linke, später nach Tausch mit Eugene Ofusu-Ayeh über die rechte Seite immer wieder gefährliche Angriffe.

Was fehlte, war der präzise Abschluss. Pech kam hinzu, als Dawid Krieger, der sich langsam seiner Form aus besten Tagen nähert, die Tomas-Flanke an die Latte köpfte (17.). Von Einseitigkeit konnte trotzdem keine Rede sein: Gütersloh machte jetzt wieder mit und hatte das 1:0 binnen 60 Sekunden gleich doppelt auf dem Fuß, doch Kaans Torwart Jonas Brammen klärte erst gegen Sinan Aygün, dann gegen Eric Yakhem (24./25.). Mit hohem Tempo und trotz glitschigen Bodens teils gelungenen Kombinationen verdiente sich Kaan-Marienborn Fleißkärtchen, blieb einzig weiter die Chancenauswertung zu bemängeln – so auch nach 40 Minuten, als Lukas Duda um eine Fußspitze an der Hereingabe von Daniel Waldrich vorbeirauschte.

Eugene Ofusu-Ayeh (links) setzt sich hier durch, wird aber wenig später gestoppt. Foto: lutz großmann

Mit noch stärkerem Regen sank das Niveau der Partie nach der Pause, ohne ein Langweiler zu sein. Besagte Chance des sieben Minuten zuvor eingewechselten Niko Saka hätte alles in die Käner Bahnen lenken können, die bis auf den knapp verzogenen Yahkem-Schuss (66.) alles unter Kontrolle hatten.

„Das wir ohne Gegentor geblieben sind, hat mich besonders gefreut“, sagte Tobi Wurm später – und hatte seinen Ärger über die vergebenen Siegchance durch Arthur Tomas, dessen Außenristschuss noch abgefälscht (75.) und Daniel Waldrich, dessen Versuch aus idealer Position von Markus Baum abgeblockt wurde (86.), längst schon wieder verdrängt...

Kaan-Marienborn:Brammen - Fragapane, Yigit, Pjetrovic, Tomas - Waldrich, Scheld, J. Schneider - Duda (67. Wieschhaus), Krieger, Ofosu-Ayeh (59. Saka).

Gütersloh: Peters - Benmbarek, Lücke, Baum, Widdecke - Kording (70. Rump), Manstein, Aygün (59. Schröder) - Yakhem, Kaptan, Flock.

Schiedsrichter: Denis Magne (Bruchhausen).

Zuschauer: 100.