Hoffmann löst Ticket für Langstrecken-Weltmeisterschaft

Nizza. Triathlet aus Hilchenbach feiert den größten Triumph seiner Karriere.

Was für ein Triumph. Durch seinen dritten Platz beim Ironman in Nizza schaffte Triathlet Jonas Hoffmann am Sonntag die Qualifikation für die Langstrecken-Weltmeisterschaft, die im September ebenfalls in Nizza stattfinden wird.

Und was dabei das das ganz Besondere ist: Für den 26-jährigen gebürtigen Hilchenbach war es der erste Start auf der Langstrecke überhaupt. „Das ist sicher mein bisheriges Karriere-Highlight. Ich bin sehr stolz und happy, dass ich die WM-Quali gleich im ersten Versuch gepackt habe. Eigentlich braucht man dafür mehrere Versuche“, freute sich Jonas Hoffmann über seinen gelungen Coup von Nizza.

Noch eine WM in Finnland

Und genau dort möchte Jonas Hoffmann dann bei der WM im September auch glänzen. Aber warum eigentlich in Nizza und nicht auf der legendäre Strecke auf Hawaii? „Das hat mehrere Gründe“, so Jonas Hoffmann. „Der Hauptgrund ist, dass Hawaii an die Kapazitätsgrenze gekommen ist. So wurde beschlossen, dass sich Nizza und Hawaii mit den Weltmeisterschaften abwechseln. In diesem starten die Frauen auf Hawaii und die Männer in Nizza. Im nächsten Jahr ist es umgekehrt. Nizza finde ich gar nicht so schlecht, denn die Strecke kommt mir besser entgegen.“

Es wird übrigens nicht Hoffmanns einzige Weltmeisterschaft in diesem Jahr sein. „Ich habe auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft über die halbe Ironman-Distanz im August im finnischen Lahti in der Tasche“, freut sich der 26-Jährige.

Und wie sieht es mit Olympia 2024 in Paris aus? „Nein, das wird nichts“, winkt Jonas Hoffmann ab. „Bei Olympia geht es über die Kurzdistanz. Das sind praktisch zwei verschiedene Sportarten. Das ist ein Unterschied, als ob man 800 Meter oder Marathon läuft. Das ist nicht so meine Stärke.“ Außerdem, so Hoffmann weiter, habe er gegenüber der Konkurrenz den „kleinen Nachteil“, dass er nicht Vollprofi sei. „Ich arbeite 28 Stunden in der Woche bei der Firma Achenbach. Ich finde das aber gar nicht so schlecht. So ist der Druck auch nicht so groß, wenn ich zum Beispiel mal länger verletzt sein sollte.“

Knapp 8,5 Stunden unterwegs

Acht Stunden und 27 Minuten war Jonas Hoffmann insgesamt in Nizza unterwegs. Als Fünfter kam er nach 3,8 Kilometern aus dem Wasser. Auf der 180-Kilometer-Radstrecke verlor er zwar drei Plätze, blieb aber in Schlagdistanz. Für die Marathonstrecke benötige Hoffmann 2:46 Stunden. „Ich habe mich sehr gut gefühlt. Nach und nach habe ich meine Konkurrenten eingesammelt. Am Schluss wurde es aber noch einmal richtig schwer. Der letzte Kilometer hat sich angefühlt wie zehn. Das Rennen hätte keine 50 Meter länger sein dürfen. Im Ziel hatte ich ganz schöne Krämpfe. Aber ich habe es geschafft“, schmunzelte Hoffmann.

Bis Mittwoch ist Jonas Hoffmann mit seinem Trainer Jörg Scheiderbauer, für dessen Unterstützung sich Jonas Hoffmann besonders bedankte, noch in Nizza. Dann geht es zurück in die Heimat. Jonas Hoffmann: „Jetzt werde ich zwei Wochen Regenerationstraining betreiben. Und dann geht allmählich die Vorbereitung auf die beide Weltmeisterschaften.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein