Hoffnungsträger beim VfL Bad Berleburg zurück im Training

Bad Berleburg. Vor dem schwierigen Heimspiel gegen den BSV Menden gibt es beim VfL Bad Berleburg Lichtblicke für die kommenden Wochen.

Die Trauben hängen am Sonntag hoch für die Fußballer des VfL Bad Berleburg. In der Fußball-Landesliga bekommt es das abgeschlagene Tabellenschlusslicht im Heimspiel (15 Uhr) mit dem Rangzweiten, dem BSV Menden zu tun. Die Sauerländer sind der erste Verfolger des designierten Meisters SC Obersprockhövel und befassen sich nun damit, unter welchen Voraussetzungen die Vizemeisterschaft zu einem Aufstiegs-Entscheidungsspiel berechtigen könnte.

Dem VfL dürfte dies herzlich egal sein, für ihn geht es vorrangig darum, nach sechs verlorenen Punktspielen in Folge endlich noch einmal Zähler für die Tabelle zu holen. Die passable Leistung beim 2:3 bei Gerchum/Garenfeld macht ebenso Hoffnung wie die verbesserte Personalsituation.

Marc Uvira fehlt

Am Sonntag wird nur Innenverteidiger Marc Uvira krankheitsbedingt fehlen, ansonsten sind bis auf die langzeitverletzten Spieler wieder alle Akteure einsatzbereit. Apropos Langzeitausfälle: Nils Bergen steht mittelfristig vor der Rückkehr auf den Platz und ist ebenso wieder im Training wie Kai Dengler, der aber behutsam wieder an die Vollbelastung herangeführt werden soll. Gleiches gilt für Alexander Krowarz, der kommende Woche ins Training zurückkehrt. Ihre Topform werden die Spieler wohl erst in der neuen Saison wieder erreichen.

A-Jugendliche mit an Bord

Froh ist Trainer Martin Uvira, dass er nach aktuellem Stand der Dinge wieder auf die A-Jugendlichen Samuel Homrighausen, Finn Dickel und Tim Schreiber zurückgreifen kann.

