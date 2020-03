Bad Berleburg/Erndtebrück. Holger Lerch spricht im Interview darüber wie er den Umstellungen nach seinem Wechsel als Sportlicher Leiter zum TuS Erndtebrück begegnen will.

In der Rolle des Planers im Hintergrund bleibt Holger Lerch dem Fußball nach seiner aktiven Zeit weiter verbunden. Nachdem er 2015 zunächst als Co-Trainer zum VfL Bad Berleburg kam, wechselte der Bad Berleburger 2016 auf den Posten des Sportlichen Leiters.

In gleicher Funktion wird er ab Sommer für den klassenhöheren TuS Erndtebrück aktiv sein, der Lerch in den vergangenen Wochen von einem Wechsel überzeugte. Dies wurde am Sonntag bekannt.

Herr Lerch, werden Sie noch den Kader des VfL Bad Berleburg für die Saison 2020/21 zusammenstellen?

Das ist so. Ich werde sicher nicht zweigleisig fahren. Erndtebrück plant bis zum Sommer für sich. Die kommende Saison von Bad Berleburg werde ich noch durchplanen. Das ist von allen Seiten sauber besprochen. So gehört es sich auch.

Für den VfL hatten Sie vorwiegend Spieler aus dem Umkreis von etwa 30 Kilometern im Blick, für die Fußball in der Regel ein reines Hobby ist. Der TuS Erndtebrück hat, zwei Klassen höher, andere Spieler im Blick. Wie begegnen Sie dieser Umstellung?

Ich habe ein gutes und umfangreiches Netzwerk, auch ins Sieger- und Sauerland hinein. Wir werden beim TuS die Kräfte bündeln, auch das Netzwerk von Stefan Trevisi nutzen, etwa in Hessen. Mit Sicherheit werde ich viel ackern müssen, um mich noch weiter reinzuarbeiten. Außerdem strebe ich einen Sportmanagement-Studiengang an der IST-Hochschule an. Der wird hilfreich sein, wenn ich im halbprofessionellen Bereich arbeite.

Welche Strategie haben Sie und der TuS Erndtebrück besprochen?

Es sind natürlich Vorstellungen darüber vorhanden, wie es laufen soll. Die Ausrichtung werden wir noch genauer beleuchten und später bekanntgeben. Erndtebrück wird sich jetzt vorerst auf die Rückrunde konzentrieren, um den Klassenerhalt zu schaffen. Das gleiche gilt beim VfL Bad Berleburg. fr