Hombruch-Wirrwarr: Erndtebrück-Gegner will doch weitermachen

Erndtebrück „Es ist noch nicht zu 100 Prozent sicher“, aber Fußball-Westfalenligist Hombrucher SV spielt die Saison wohl doch zu Ende.

Rolle rückwärts beim Hombrucher SV in der Fußball-Westfalenliga? Am Wochenende wurden am Rande der Dortmunder Hallen-Stadtmeisterschaft Stimmen laut, nach denen der Konkurrent von Spitzenreiter TuS Erndtebrück nun doch erwägen würde, sein Team nicht vorzeitig aus der Meisterschaft zurückziehen zu wollen. Das meldeten die in Dortmund erscheinenden „Ruhr Nachrichten“. Die Zeitung sprach sogar von einer „spektakulären Wende“ und schrieb dazu: „Der Hombrucher SV wird definitiv an der Rückrunde teilnehmen.“

Danach scheint der befürchtete Rückzug des Aufsteigers aus Dortmund vom Tisch zu sein. Der Tabellen-Drittletzte will demnach weiterspielen. Und das sogar mit weitgehend jenem kickenden Personal, das vor einer Woche noch seinen Abschied von dem in finanzielle Schieflage geratenen Klub verkündet hatte. Laut dem Internet-Portal „FuPa“ hatten sich 18 Spieler von Hombruch abgewandt, waren zum Teil schon als Neuzugänge in der Winterpause bei anderen Vereinen gemeldet worden.

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ erklärte Torwart und Vereins-Urgestein Jan Hennig: „Ein Rückzug in der laufenden Saison ist erst mal vom Tisch. Wenn genug dabei sind, machen wir weiter.“ Wie viele Spieler am Ende bleiben, wie groß der Kader für den Rest der Rückrunde ist, wer Nachfolger von Trainer Karim Bousaker, in der Saison 2014/15 für Erndtebrück in der Ober- und Westfalenliga auf dem Platz, wird und ob sich der ehemalige Oberliga-Spieler Ersan Kusakci (Holzwickeder SV, Hammer Spvg, Westfalia Herne) gemeinsam mit einem Sponsor bei dem Traditionsverein engagieren wird, werde sich in den kommenden Tagen zeigen, erklärte der Hombrucher Jugendleiter Jörg Keuntje. Überdies wird ein Nachfolger des zurückgetretenen Vorsitzenden Thomas Richarz gesucht.

Der bisherige HSV-Kapitän Jannik Tipkemper sagte derweil: „Es ist noch nicht zu 100 Prozent sicher, dass wir weiterspielen.“ Er ergänzte, dass noch einiges von der Konkurrenzfähigkeit seiner künftigen Mannschaft abhänge: „Ich habe keine Lust, mich jedes Wochenende mit 0:5 verprügeln zu lassen.“

Hombruch, im Sommer nach acht Jahren wieder in die Westfalenliga aufgestiegen, ist als Drittletzter des Klassements in die Winterpause gegangen. Bei einem Rückzug würden den Gegnern der Dortmunder die Punkte von acht Siegen und vier Unentschieden gestrichen. Erndtebrück verlöre dann jene drei Zähler vom 2:1-Auswärtssieg am 11. Spieltag (22. Oktober). Den FC Iserlohn träfe ein Hombruch-Rückzug noch härter. Der Tabellenvierte hat schon zweimal gegen Hombruch gespielt und dabei am 1. Spieltag daheim mit 6:0 und unmittelbar vor der Winterpause zum Rückrunden-Auftakt mit 2:0 in dem Dortmunder Stadtteil gewonnen.

Erndtebrücks Trainer Michael Müller war nach den ersten Meldungen aus Hombruch im Laufe der Woche davon ausgegangen, „dass die abmelden“. Dass seine Mannschaft bei einem Rückzug drei Punkte verloren gingen, „können wir nicht beeinflussen“, betonte er: „Aber das ändert nichts an unserer Zielsetzung.“

