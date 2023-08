HSG Krefeld ist der nächste Gradmesser für den TuS Ferndorf

Auf Marvin Mundus (links) und Co. wartet am Samstag mit der HSG Krefeld Niederrhein ein Drittliga-Schwergewicht.

Ferndorf. Drittes Testspiel für Handball-Drittligist TuS Ferndorf. Fabian Hecker am Golfschläger eine Klasse für sich.

Nach einem anstrengenden Wochenende mit Trainingslager, Testspiel und einer Golf-Einlage hatten sich die Drittliga-Handballer des TuS Ferndorf den trainingsfreien Montag redlich verdient. Das Schnuppern in einer völlig anderen Sportart brachte jede Menge Spaß und förderte den Gemeinschaftssinn. Einige taten sich auf der Driving Range und beim Putten mit der filigranen Schlagtechnik schwer - nicht so Fabian Hecker. Der Rückraumspieler entpuppte sich neben Trainer Ceven Klatt als der beste golfende TuS-Handballer.

Am Dienstag wurde das Training wieder aufgenommen, wobei nach wie vor vier Spieler fehlten bzw. individuell trainieren konnten: Valentino Duvancic, Paul Schikora, Alexander Reimann und Mattis Michel. Während Duvancic und Schikora beim Test am Samstag bei der HSG Krefeld Niederrhein (19 Uhr) nicht spielen können, besteht bei Alex Reimann eine Hoffnung. Der Linksaußen klagte zuletzt über Oberschenkelprobleme. Mattis Michel wird die Fahrt ins Rheinland auch antreten. „Wir wollen ihn gerne dabei haben. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er schon Einsatzminuten bekommt“, gibt sich Co-Trainer und Bruder Jannis Michel zurückhaltend, „wir dürfen da nichts überstürzen.“

Die HSG Krefeld wird nach dem Longerich-Gastspiel (28:23) der nächste Gradmesser für Ferndorf sein. Das Team von Mark Schmetz hat sich unter anderem mit dem Ex-Ferndorfer Jörn Persson auf der „Mitte“ verstärkt und wird in der Süd-West-Staffel zu den Top-Favoriten gezählt. Diese Ambitionen unterstrichen die Krefelder, die in der vorigen Saison in der Aufstiegsrunde gegen Ferndorf in eigener Halle mit 30:31 verloren, durch ein 29:29 im Test gegen den Zweitligisten TSV Bayer Dormagen.

