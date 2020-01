Neunkirchen. Die HSG Wittgenstein bleibt in der Kreisliga B am Spitzenduo dran. Wichtiger als der 38:22-Sieg ist das Comeback eines fest etablierten Spielers.

HSG Wittgenstein ist zu schnell für die VTV Freier Grund II

Eine Viertelstunde war es zäh, dann aber herrschten klare Verhältnisse. Mit 38:22 (18:12) gewann die HSG Wittgenstein bei den VTV Freier Grund II und festigte damit ihren dritten Platz in der Handball-Kreisliga B. In der Sporthalle am Rassberg blieb Freier Grund bis zum Stand von 7:8 in der 18. Minute dran, ehe die Wittgensteiner einen 5:1-Lauf binnen viereinhalb Minuten hin – und ihren Vorsprung im weiteren Verlauf konsequent weiter ausbauten.

„Wir haben in den Anfangsminuten eine klare Chancen vergeben und einfach eine gewisse Zeit gebraucht, um uns auf den Gegner einzustellen und seine Schwächen zu erkennen. Die haben wir dann gnadenlos ausgenutzt“, erklärte HSG-Trainer Jürgen Koch den wechselhaften Spielverlauf: „Und am Ende hatten wir einfach auch konditionelle Vorteile. Wir waren im Schnitt deutlich jünger besetzt.“

Hippenstiel ist wieder am Ball

Erfreulich war aus Wittgensteiner Sicht das Comeback von Kevin Hippenstiel nach langer Verletzungspause. Koch freute sich: „Er hatte nur zweimal trainiert, hat aber sofort wieder gut reingefunden.“

In der Tabelle ändert sich nichts. Der TuS Hilchenbach gab sich auch gegen den TV Schmallenberg, immerhin Tabellenvierter, beim 27:20 keine Blöße, so dass die Spielgemeinschaft aus Bad Berleburg und Erndtebrück weiter auf einen Ausrutscher des ungeschlagenen Spitzenduos warten muss.

HSG Wittgenstein: Dohle; Kevin Hippenstiel (4), Tim Henrich (11), Torben Henrich (5), Massimo Achinger (4), Felix Zumrodde (4), Matthias Kroh (5), Jens Koppelmann, Kilian Spies (5).