HSG Wittgenstein: Klassenerhalt wird zum Kraftakt 

Bad Berleburg/Erndtebrück. Handball-A-Kreisliga: Für die HSG Wittgenstein startet zeitnah die Abstiegsrunde. Was dem Team in der Krisen-Saison Hoffnung macht

Es war eine verkorkste Saison für die heimischen Handballer der HSG Wittgenstein. Verletzungsbedingte Ausfälle sowie ein ohnehin dünner Spielerkader ließen die zurückliegende Hallenspielzeit von Spielertrainer Andreas Dreisbach zur Herkules-Aufgabe verkommen, am Ende reichte es nicht für den gesicherten Klassenerhalt. Mit nur zwei Siegen aus zehn Spielen, von denen einer letztlich am „grünen Tisch“ errungen wurde, belegten die Wittgensteiner den vorletzten Platz der Tabelle und ließen nur den TuS Ferndorf III hinter sich.

Doch der letzte Funken Hoffnung auf ein „Happy End“ ist noch nicht verflogen. Denn: Durch das neueingeführte Ligen-System müssen die drei schlechtesten Teams der A-Liga-Nord und Süd in einer Art Finalturnier den endgültigen B-Liga-Absteiger ausspielen. Am Wochenende startete die Abstiegsrunde, die HSG Wittgenstein greift hingegen erst am 17. Februar in das Klassenerhaltsgeschehen ein – Gegner ist dann der HTV Littfeld Eichen.

Altlasten werden in die Abstiegsrunde mitgenommen

Doch wer nun denkt, die Würfel in der Abstiegsrunde werden vollkommen neu gerollt, der irrt sich. Denn die Teams der verschiedenen Ligen nehmen ihre erspielten Punkte aus dem Liga-Betrieb mit in das Final-Turnier – zumindest die, die gegen direkte Konkurrenten um den Abstieg geholt wurden. Neben der HSG Wittgenstein (4:4 Punkte) sind aus der A-Liga Süd der TuS Ferndorf (2:6) und die TSG Siegen (6:2) dabei. Die Gegner aus der Nord-Staffel heißen HTV Littfeld Eichen (7:1), TSV Evingsen II (5:3) und TuS Grünenbaum (0:8). Stand jetzt würde lediglich der letzte Platz eine Etage tiefer in der B-Liga antreten.

Diese Konstellation macht im Lager der HSG-Handballer Hoffnung, wie Spielertrainer Andreas Dreisbach berichtet: „Es ist möglich den Klassenerhalt zu schaffen, wir sind definitiv nicht Chancenlos. Auch im Liga-Betrieb haben wir oftmals gut mitgehalten.“

Der 32-Jährige hat sich der Bürde der Trainer-Nachfolge von Jürgen Koch angenommen, der nach 16 Jahren seinen Posten vor der Saison niedergelegt hatte. Ein Nichtabstieg in diesem Übergangsjahr wäre ein großer Erfolg für die HSG.

Ein Fußballer auf Abwegen

Doch noch immer – trotz der langen Winterpause – drückt den heimischen Wurfspezialisten der Schuh, wenn es um die Kadergröße geht. Wichtige Säulen, wie beispielsweise Torben Henrich fehlen weiterhin, immerhin konnte man Dennis Rauscher, der aus Wittgenstein weggezogen ist, davon überzeugen, zumindest die Abstiegsspiele noch zu bestreiten. „Er stabilisiert unsere Abwehr“, freut sich Dreisbach über diesen Umstand. Außerdem steigt mit Valentin Topp ein weiterer Torwart nach Verletzung wieder ein.

Und dann wären da noch drei fast komplett unbeschriebene Blätter, die – im Idealfall – vielleicht sogar das Nichtabstiegspendel auf die Seite der HSG fallen lassen könnten. Denn kurzfristig haben sich Rückraumspieler Jan Pascal Pesche, David Schrey und Henry Althaus bei den Berleburger und Erndtebrücker Handballern angemeldet. Pesche hat die Sportart bis zur A-Jugend betrieben, dann allerdings aufgehört. Schrey kommt hingegen mit Verbandsliga-Erfahrung in die Stöppelhalle, während Althaus normalerweise für die Vereinskollegen vom VfL Bad Berleburg Fußball spielt – seine Größe und sein guter Wurfarm könnten ihn allerdings noch Wertvoll für die HSG machen. „Wir müssen abwarten, wie sich die Jungs im Spielbetrieb schlagen. Die Veranlagungen sind da, aber wir müssen ihnen Zeit lassen“, mahnt Dreisbach, der sich allerdings auch im Klaren darüber ist, dass nicht wirklich viel mehr Zeit bleibt, bevor es ernst wird.

Wir müssen abwarten, wie sich die Jungs im Spielbetrieb schlagen. Die Veranlagungen sind da, aber wir müssen ihnen Zeit lassen. Andreas Dreisbach - Spielertrainer bei der HSG Wittgenstein über die drei Neuzugänge

Aber wäre ein Abstieg überhaupt ein so großes Desaster für einen Handball-Klub, der kaum Spieler im Kader hat und sich mit jungem Blut und einigen Quereinsteigern in einer unteren Spielklasse neu aufstellen könnte? Eine Frage, die auch den Interimscoach ins Grübeln bringt. „Da gibt es sicher zwei Ansätze. Als Sportler wollen wir alle die Klasse halten und einige im Team besitzen ohne Zweifel das Talent dort zu spielen. Auf der anderen Seite würde die tiefere Spielklasse unseren Neueinsteigern sicher entgegenkommen, da sie noch viel lernen müssen. Besonders unser Angriffsspiel würde davon profitieren“, wägt Dreisbach ab.

Ein Abstieg wäre also kein absoluter Beinbruch für die HSG Wittgenstein, doch der sportliche Anspruch ist ein anderer. Und auch das macht wieder Hoffnung bei der HSG. Für was es reichen wird, wird man am 4. Mai sehen.

