HSG Wittgenstein kommt beim TVE Netphen unter die Räder

Netphen. In der Handball-Kreisliga A verliert die HSG Wittgenstein deutlich. In der Tabelle rutscht die Mannschaft von Trainer Jürgen Koch ins Mittelfeld

Die Handballer der HSG Wittgenstein müssen in der Kreisliga A einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Im Auswärtsspiel beim TV Einigkeit Netphen setzte es für die Mannschaft von Trainer Jürgen Koch eine deutliche 21:34 (11:17)-Niederlage. Es lief ähnlich wenig zusammen wie zuletzt beim Remis gegen den TuS Ferndorf III.

In einer hitzigen Partie, in der es trotz des klaren Resultats noch späte Hinausstellungen gegen Netphen gab, war bei der HSG von Beginn an der Wurm drin – erst nach einem 0:6 in der 10. Minute fingen die Wittgensteiner an zu treffen. Bis zur 38. Minute konnte das Team von Trainer Jürgen Koch den Rückstand auf fünf oder sechs Tore begrenzen, doch dann ging mit fünf weiteren schlechten Minuten jede Restspannung verloren.

Mit einer nun ausgeglichenen Bilanz rutscht die Spielgemeinschaft des VfL Bad Berleburg und Erndtebrücker HC auf Rang 7 ab. Weiter geht es am Samstag, 20. November mit einem Auswärtsspiel in Littfeld.

HSG Wittgenstein: Valentin Topp, Andreas Dreisbach (Tor); Pascal Hippenstiel (1), Felix Zumrodde (2), Torben Henrich (1), Matthias Kroh (2), Christian Berretz (4), Massimo Achinger (6/4), Kilian Spies (2), Dennis Rauscher (3), Christian Zacharias, Jan Lucas Krause.

