Halver. Auch im zweiten Spiel in der Handball-Kreisliga A ist die HSG Wittgenstein leer ausgegangen. Mit 27:31 (13:14) unterlagen die Mannen von Trainer Jürgen Koch beim TuS Grünenbaum, was in der Tabelle Platz zehn bedeutet. „Stark begonnen, aber leider noch stärker nachgelassen“ – so fasst das Fusionsteam aus Erndtebrück und Bad Berleburg die Partie in seinem Bericht zusammen. Mit einer aggressiven Deckung, geduldiger Suche nach Lücken und einer guten Trefferquote sprang eine 6:1-Führung nach zehn Minuten heraus.

Danach schlichen sich jedoch Fehler ein, der Zugriff in der Deckung ging etwas verloren – so war ein sechs-Tore-Rückstand in der 48. Minute eine Vorentscheidung zugunsten der Halveraner. „Das war trotz intensiver Halbzeitansprache auch im zweiten Durchgang weit entfernt von der starken Leistung in der Vorwoche“, berichtet die HSG, die sich am Ende zwar noch etwas aufbäumte, damit aber nur noch Ergebniskosmetik betrieb.

HSG Wittgenstein: Christian Dohle, Valentin Topp (TW); Pascal Hippenstiel (1), Marek Spies, Lucas Krause, Matthias Kroh (2), Christian Berretz (8), Massimo Achinger (10/1), Dennis Rauscher (3), Kilian Spies (2), Christian Pöppel (1).