HSG Wittgenstein: Tim Henrich wirft 17 Tore beim 38:25

Siegen. Die HSG Wittgenstein festigt mit einem Sieg bei der TSG Siegen II den dritten Platz und zeigt sich über die gesamte Spieldauer hinweg dominant.

Die Handballer der HSG Wittgenstein müssen zwar weiter auf Ausrutscher des Spitzenduos in der Handball-Kreisliga B warten, lassen sich aber nicht hängen. Mit dem dritten Sieg in Serie festigte die Spielgemeinschaft des VfL Bad Berleburg und des Erndtebrücker HC ihren dritten Platz. Beim Tabellenvorletzten, der TSG Siegen II, gab es einen ungefährdeten 38:25 (16:12)-Sieg.

Schon in der ersten Halbzeit waren die Wittgensteiner am Oberen Schloss spielbestimmend, doch eine hohe Fehlwurfquote verhinderte eine frühzeitige Vorentscheidung. „Die Abwehr stand aber ordentlich und im Angriff hatten wir jederzeit Lösungen“, berichtete Christian Dohle, der für die HSG das Tor hütete und sich über ein konzentriertes Auftreten seiner Vorderleute freute – da gab es ja auch schon andere Spiele in dieser Saison.

Kommende Woche spielfrei

Trotz des kleineren Kaders mit nur zwei Wechseloptionen – die TSG Siegen II hatte deren vier – war die HSG Wittgenstein auch konditionell überlegen. Diesen Vorteil spielte die Mannschaft von Trainer Jürgen Koch in der zweiten Halbzeit gnadenlos aus. Mit druckvollen Angriffen, Tempogegenstößen und einer schnellen „zweiten Welle“ kamen die Wittgensteiner immer wieder zu Abschlüssen und Toren.

Tim Henrich stach dabei mit sage und schreibe 17 Toren heraus, wobei diesmal nur drei Siebenmeter dabei waren. Massimo Achinger war mit sieben Toren der zweitbeste Werfer in den Reihen der HSG Wittgenstein, für die es in zwei Wochen beim TVE Netphen II weitergeht. Am 21. März geht es in Erndtebrück gegen den RSVE Siegen II.

HSG Wittgenstein: Christian Dohle (Tor); Pascal Hippenstiel (5), Tim Henrich (17/3), Torben Henrich, Matthias Kroh (4), Felix Zumrodde (4), Massimo Achinger (7), Dennis Rauscher (1), Christian Zacharias.