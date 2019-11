Wilgersdorf. Carsten Koczor aus Wilgersdorf ist der erste Siegerländer, der in den „100 Marathon Club“ aufgenommen worden ist.

„Ich bin in ein neues Leben gelaufen...“

„Wenn du laufen willst, lauf eine Meile. Wenn du ein neues Leben kennenlernen willst, dann lauf Marathon.“ Die Lauflegende Emil Zatopek, 1952 Olympiasieger über 5000 und 10.000 Meter sowie im Marathon, wusste sehr genau, wie das Laufen das Leben eines Menschen verändern kann. Nimmt man die Philosophie der „Tschechischen Lokomotive“ für bare Münze, so hat der Wilgersdorfer Carsten Koczor nicht nur ein, sondern sogar schon 100 neue Leben kennen gelernt. Für den 46-jährigen gebürtigen Kreuztaler war der Berlin-Marathon 2019 vor einigen Wochen bereits sein 100. Marathon bzw. Ultramarathon.

Der Sportler des ASC Weißbachtal, der erst vor neun Jahren mit dem Laufen begonnen hat, erfüllte sich einen sportlichen Traum: Mit 100 Marathon- und Ultraläufen ist er nun als erster Siegerländer Mitglied im legendären 100-Marathon-Club Deutschland. Im Ziel des regenreichen Berlin Marathons nach 4:42 Stunden freute sich Carsten Koczor auf Freundin Tanja, die ihm das quietschgelbe T-Shirt des 100 Marathonclubs überstreifte. Zur offiziellen Aufnahme in den Club überreichte ihm Mario Sargasser, der 1. Vorsitzende des 100 MC, in Berlin auch die offizielle Urkunde. Koczor ist nun das 496. Mitglied des Clubs.

Hannes Gieseler, Vorsitzender des ASC Weißbachtal, findet anerkennende Worte: „Jedes Jahr sprengt Carsten Koczor die Statistik unseres Vereins, jedes Jahr überbietet er sich selbst und sammelt die meisten Lauf-km. 100 Marathons zu laufen, ist für unseren Verein eine neue Spitzenleistung.“

Am Anfang war Palma de Mallorca

Den Laufsport hat der Betriebsleiter von Energieservice Jung in Gladenbach erst 2010 für sich entdeckt. „Ich wollte damals etwas verändern in meinem Leben und war auf der Suche nach neuem Lebensglück. Ich habe angefangen zu laufen. Heute kann ich sagen, ich bin in ein neues Leben gelaufen“, erzählt der Wilgersdorfer. Erst ein paar Kilometer, dann immer mehr und immer länger und im Oktober 2011, im Alter von 38 Jahren, lief er den ersten Marathon in Palma de Mallorca.

„Ein tolles Gefühl, zum ersten Mal die Strecke von 42,195 Kilometer geschafft zu haben.“ Ein Jahr später bewältigte er mit dem 50-Kilometer-Lauf seinen ersten Ultramarathon (alle Läufe, die länger sind als die „normale“ Marathondistanz).

Und dann stellte sich Carsten Koczor der nächsten Herausforderung, dem 100-Kilometer-Lauf. Inspiriert von der von Werner Sonntag verfassten „Bibel“ der Ultraläufer mit dem Titel „Irgendwann musst du nach Biel“ zog die Stadt im Schweizer Kanton Bern auch Carsten Koczor magisch an. „Biel, da wollte ich dabei sein. Ein Mal durch die Nacht laufen und am nächsten Tag die Medaille um den Hals bekommen.“ 2014 war er zum ersten Mal in Biel am Start, noch weitere fünf Mal sollten folgen, der „Mythos Biel“ hat ihn fortan nicht mehr losgelassen. Dabei ist so ein 100-Kilometer-Lauf nicht immer ein reiner Genuss.

2014 wurde der Hunderter zur Qual. Eine Sehnenentzündung hatte Koczor gebremst. „Für die letzten 10 Kilometer habe ich dreieinhalb Stunden gebraucht, ich bin nur noch über die Strecke gehumpelt und am Ende nach 19:37 Stunden ins Ziel gekommen. Zum Vergleich: In diesem Jahr hat er den Hunderter von Biel wieder richtig genießen können. Mit 13:37 Stunden war er exakt sechs Stunden schneller als fünf Jahre zuvor.

Koczor muss er sich gezielt auf die ganz langen Läufe vorbereiten. 150 bis 200 Kilometer pro Monat kommen da schnell zusammen, dazu Intervall- und Stabilisationstraining. „Im Jahr laufe ich so etwa zehn, bis zwölf Marathonläufe, das ist dann schon eine gute Vorbereitung für die anstehenden Ultras“, erläutert er den Umfang.

Manchmal kommen noch Schwimm- und Radtraining hinzu, denn auch der Triathlon begeistert den Wilgersdorfer. So hat er 2018 in Essen seinen ersten Triathlon über die Mitteldistanz absolviert.

Natürlich gehört auch die richtige Ernährung vor einem Ultralauf zur gezielten Vorbereitung – und da hat er seine ganz eigene Philosophie: „Nudeln klar, das macht ja jeder Läufer. Am liebsten trinke ich aber am Abend vor dem Marathon ein Glas Wein und esse ein paar Nüsse. Mir ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle.“

Auch im Knast gelaufen

Als Koczor vor einem Jahr unter der Anleitung von ASC-Läufer Rüdiger Stahl einen Ausflug in das gezielte Lauftraining zur Verbesserung seiner Schnelligkeit unternahm, da purzelten die persönlichen Bestzeiten. „Ich habe in der Zeit 16 neue Bestzeiten aufgestellt“, freut sich Koczor über diese Entwicklung. Dass er mit einer Marathonbestzeit von 4:31 Stunden nicht zu den allerschnellsten in seiner Altersklasse M45 zählt, juckt ihn wenig. Laufzeiten, die Jagd nach immer neuen Bestzeiten, haben Carsten Koczor eigentlich nie wirklich interessiert. Für ihn zählen Erlebnisse, nicht Ergebnisse.

Den Wilgersdorfer haben nicht nur die großen Stadtmarathons gereizt, es sind die besonderen Läufe, die in Erinnerung bleiben: Zum Beispiel die 100 Kilometer bei der „TorTour de Ruhr“, der Knast-Marathon hinter Gefängnismauern der JVA Darmstadt, bei dem seit 2007 Häftlinge und Auswärtige zusammen auf einer nur zwei Kilometer großen Runde die 42,195 Kilometer abstrampeln. Der Kristall-Marathon in Merkers altem Salzbergwerk, wo die Läufer 500 Meter unter Tage oder aber der kuriose Indoor-Marathonlauf in der Niederlausitzhalle in Senftenberg mit 169 Runden auf einer 250-Meter-Bahn.

Die Ziele werden Carsten Koczor noch lange nicht ausgehen. „Bei 300 Läufen beginnt das World Ranking, aber das ist kein Ziel für mich. Ich will mir in den nächsten Jahren vor allem schöne Läufe heraussuchen.“ Und natürlich hat auch Carsten Koczor den Traum, den jeder Langstreckenläufer in seinem Leben hat: „Einmal den Marathon in New York erleben, das muss großartig sein.“