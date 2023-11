Ideenlose Winterpause: viel Spökes, wenig Plan 

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Wittgenstein Wenn der Ball bald ruht, geht es in die Winterpause. Doch was passiert bis zum Wiederanpfiff? Unseren Kolumnisten plagt ein Rätsel.

Ideenlose Winterpause

Die letzten Spieltage des Jahres stehen vor der Tür. Viele Amateurvereine freut das traditionell, da sie personell auf dem Zahnfleisch gehen. Doch was passiert dann eigentlich? Ich behaupte, dass im Amateurfußball kein Zeitraum während einer Saison fahrlässiger angegangen wird. Irgendwann trifft man sich eben wieder und schaut dann mal, was das Wetter so sagt – so oder so ähnlich klingt vielerorts der „Plan“ bis zum Wiederanpfiff.

Zwei Dinge sind dabei schon so alt, dass sie gar nicht mehr auffallen: Zum einen werden verletzte oder angeschlagene Spieler oft alleingelassen und mit den Worten „Kurier dich aus!“ in die Weihnachtszeit geschickt. Zum Zweiten wird Hallentraining selten planmäßig, also mit einem bewussten, an die Halle angepassten Übungsplan versehen. Der Gang in die Halle – sofern denn eine vorhanden ist – wird stets als Alternative gedacht. Genau so wird dann auch „trainiert“: zwei Mannschaften machen ein bisschen Spökes gegeneinander und gehen dann irgendwann unter die Dusche.

Genau jetzt wäre daher die Zeit, um das voraussehend anders zu planen. Es gibt Hallentrainingspläne mit spezifischen Übungen, Technisches spielt dabei natürlich eine zentrale Rolle. Gleichzeitig würde dies Platz für Krafttraining und muskulären Wiederaufbau bieten – besonders für angeschlagene Spieler ein sinnvolleres Angebot als viel Ruhe und noch mehr Spekulatius. Es bleibt ein Rätsel, warum gerade wir im winteranfälligen Wittgenstein so ideenlos mit der fußballerischen Pause und der anschließenden Vorbereitung umgehen.

