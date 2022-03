Ist es ignorant, den Ukraine-Krieg für Fußball auszublenden?

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Die Bedeutung eines Fußballspiels wirkt in Zeiten eines Krieges trivial. Unser Kolumnist hinterfragt daher sein Dasein auf Couch und Sportplatz.

Sich in diesen Tagen auf Fußball und Sport im Allgemeinen zu konzentrieren, fällt außerordentlich schwer. Hier ein bisschen League-Cup-Finale zwischen Liverpool und Chelsea, da ein bisschen DFB-Pokal, dann wieder Bundesliga-Alltag. Zwischen Torjubel und Fangesängen ertappt man sich bei dem Gedanken, was exakt in diesem Moment in der Ukraine passiert. Da wirkt Sport schnell trivial, die Realität stellt nur eine Frage: Krieg oder Frieden? Und wo Krieg ist, kann Sport nicht sein – das weiß jeder Sportverein, der von 1939 bis 1945 den Spielbetrieb einstellen musste.

Wie also in dieser Situation den Schalter auf Alltag umlegen, zum Beispiel auf die Wichtigkeit von drei Punkten? Diese Woche schaute ich das Spiel Atalanta gegen Sampdoria. Und als mir in der Halbzeitpause auffiel, dass ich nicht auf den Fernseher, sondern nur auf mein Handy und News aus der Ukraine gestarrt hatte, habe ich mich selbst hinterfragt: Ist es ignorant, wenn ich den Krieg für neunzig Minuten einfach ausblende? Wie kann ich mit Bier in der Kurve stehen, wenn an Europas Grenzen hunderttausende Menschen leiden? Schnell macht sich bei solchen Fragen Ohnmacht breit. Doch eben an der Stelle finde ich, dass Sport – und auch Kunst und Kultur – durchaus als Ablenkung dienen dürfen. Es verringert weder die Anteilnahme, noch das Interesse an der politischen Situation. Am Wochenende mit Freunden und auch Gegnern einer gemeinsamen Sache nachzugehen, bereitet nicht nur kurzweilige Freude, sondern stärkt auch den Glauben an einen friedlichen Wettkampf.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein