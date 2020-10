Rund fünf Minuten nach dem 3:3-Remis gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg in der Fußball-Bezirksliga war der Ärger von Carsten Roth wieder verflogen. „Hätte mir jemand vor dem Spiel gesagt, dass wir gegen den souveränen Spitzenreiter einen Punkt holen, hätte ich es wohl unterschrieben“, gab der Trainer der Sportfreunde Birkelbach zu.

Enttäuschung herrschte bei den Wittgensteiner wenn überhaupt nur, da man bis kurz vor Schluss mit 3:2 in Führung lag und Christoph Stöcker sogar noch die Entscheidung zum 4:2 auf dem Fuß hatte (83.). Doch der SFB-Angreifer schoss knapp daneben und die bis dato noch ohne Punktverlust angereisten Sauerländer glichen durch Visar Rama (87.) aus.

Unverdient war das 3:3 nicht, das bestätigte auch Roth, den Schmallenberg sei über 90 Minuten die spielerisch bessere Mannschaft gewesen. Doch nachdem Tim Langenbach, der als Sechser für den gesperrten Dominik Szczurek begann, mit einem schönen Schlenzer die Führung der Sportfreunde besorgt hatte, ließen Daniel Wolf (14.) und Niklas Duchardt (18.) jeweils beste Chancen liegen. „In dieser Phase hätten wir höher führen müssen“, resümierte Roth.

Doppelpack von Duchardt

Kurze Zeit später scheiterte Marco Gorges per Elfmeter an Birkelbachs Schlussmann Janek Müller (19.) und setzte auch den Nachschuss an die Latte. Rückkehrer Müller hatte zuletzt regelmäßig mittrainiert und ersetzt nun den kurzfristig zum A-Ligisten SG Laasphe/Niederlaasphe abgewanderten David Günther. Roth wollte die überraschende Torwart-Rochade nicht großartig kommentieren: „Der Zeitpunkt des Wechsels ist sicherlich nicht optimal, aber wir hatten ein offenes, faires Gespräch mit David und können auch verstehen, dass er regelmäßig spielen möchte.“

Nach einer halben Stunde blitzte die Klasse der Gäste dann doch auf, als Mirko Piechaczek (28.) und Emil Mersovski (29.) die Partie drehten. Doch Birkelbach blieb dran und glich noch vor der Pause nach einem schönen Solo von Duchardt zum 2:2 aus (37.). Nach zwei starken Müller-Paraden (61./65.) schnürte Duchardt auf der Gegenseite seinen Doppelpack zum 3:2 für Birkelbach (68.). Roth: „Am Ende sind wir mit dem Punkt zufrieden, da das Remis dann doch leistungsgerecht ist.“

Birkelbach: Müller – Mehrländer, Treude, C. Afflerbach, Daniel Wolf – Wolzenburg, Langenbach (59. Hoedt) – Engemann (83. Völkel), Raimund Wolf, Duchardt – Stöcker.