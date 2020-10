Jonna Hofmann ist Westfalenmeisterin im Trampolinturnen

Unter strengen Hygienevorschriften wurde der erste Trampolinwettkampf seit Beginn der Pandemie auf Landesebene in Bielefeld durchgeführt. Sechs Sportler/innen, vier vom TuS Fellinghausen und zwei vom VTV Freier Grund, nutzen dies, um endlich wieder ihre Übungen zu zeigen. Resultat: 3 x Platz 1 und 3 x Platz 2!

Stark vom Start bis ins Ziel

Bei den Westfalenmeisterschaften starteten Jonna Hofmann/TuS Fellinghausen und Jakob Schlensak/VTV Freier Grund in den Wettkampfklassen Jugend/ Erwachsene weiblich und männlich. Beide zeigten im Vorkampf tolle Übungen, Jonna (durch eine Verletzung erst wieder eine Woche im Training) zog als deutlich Führende ins Finale ein, Jakob belegte hinter einem Springer aus Brackwede den zweiten Rang.

Jonna machte es durch einen Patzer in der Finalkür noch einmal spannend, letztendlich kehrte sie aber als Westfalenmeisterin ins Siegerland zurück. Jakob Schlensak wurde mit dem Westfälischen Vizemeistertitel belohnt.

Maja Blöcher erstmals ganz oben

Anschließend fand der WestfalenCup für den Nachwuchs statt. Im Nachwuchs-Wettkampf 3, Jg. 2008/2009 konnte sich Joula Hofmann/TuS Fellinghausen erneut in allen drei Übungen durchsetzen und belegte in ihrem dritten Wettkampf im Jahr 2020 zum dritten Mal den 1. Platz. Amaya Bellersheim/VTV Freier Grund erreichte den zweiten Rang. In der Wettkampfklasse 5, Jg. 2006/2007 turnten auch Maja Blöcher und Nele Wetter/beide TuS Fellinghausen zwei tolle Übungen im Vorkampf und gingen als Führende ins Finale. Am Ende durfte erstmals überhaupt Maja auf das oberste Siegerpodest steigen und Nele belegte den 2. Rang. Joula Hofmann erturnte mit 123,305 Punkten den Tages-Gesamtsieg, und Maja belegte hier mit 120,79 Punkten den 3. Rang.