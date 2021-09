Jubilarin Bärbel Hundt bringt ihre sieben Enkel auf Trab

Bad Berleburg. Als Bärbel Hundt ihr erstes Sportabzeichen machte, spielte Jimi Hendrix noch Konzerte. Jetzt erhält sie ihr 50. Abzeichen beim VfL Bad Berleburg.

Es ist schon eine besondere Ehre, die Bärbel Hundt aus Bad Berleburg jetzt zu Teil wurde. Der Vorsitzende Eberhard Kießler und Sportabzeichen-Obmann Michael Boer überreichten der Sportlerin des VfL Bad Berleburg ihr 50. Sportabzeichen.

In dem Jahr als Hundt ihr erstes erhielt, spielte Jimi Hendrix noch Konzerte, kniete Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Ehrenmal de Warschauer Ghettos – so lange ist das her. In einer kleinen Feierstunde wurde nun das obligatorische Abzeichen in Gold mit der Zahl 50, die Urkunde des DOSB und ein Präsent mit Urkunde des VfL überreicht.

Sondertermine am Stöppel

„50 Jahre Sportabzeichen – und dies ohne Unterbrechungen – sind schon eine tolle Leistung. Die körperliche Fitness zu erhalten, erfordert Jahr für Jahr den Willen mit den altersbedingten Beschwerden die geforderten Leistungen zu erbringen. Dies hat Bärbel Hundt alles gemeistert“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Hundt gibt die Begeisterung für den Fitness-Mehrkampf in ihrer Familie weiter und hat für ihre sieben Enkelkinder, die in den Ferien zu Besuch kommen, Sondertermine zur Sportabzeichenabnahme am Stöppel organisiert.

