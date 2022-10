Judo: Große Ehre für Oberfischbacher Jonas Schreiber

Oberfischbach. Unverhofft kommt oft, sagt der Volksmund.

Tolle Nachricht für Judoka Jonas Schreiber aus Oberfischbach. Der Schwergewichtler vom Bundesligisten SU Witten-Annen wurde von Bundestrainer Pedro Guedes nachträglich für die Weltmeisterschaft in Taschkent nominiert.

Er springt für den Potsdamer Erik Abramov ein, der sich im Vorfeld verletzt hat. Somit wird der 22-Jährige am Mittwoch in der usbekischen Hauptstadt auf die Matte gehen. Dort trifft er in Runde zwei auf Minjong Kim aus Südkorea, den Weltmeisterschaftsdritten von 2019.

