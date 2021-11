Jugendfußball: Wer nicht dribbelt, hat schon verloren

Pass in die Gasse #301

Hermann Gerland prangert eine falsche Philosophie im Training mit Kindern und Jugendlichen an. Vollkommen zurecht, meint unser Kolumnist.

Hermann Gerland ist ein Mann klarer Worte. Kein Krösus im Rampenlicht, sondern ehrliche Ruhrgebietshaut mit Prinzipien. Das verkörperte der „Tiger“ als Spieler beim VfL Bochum und später als Juwelenschleifer des FC Bayern. Nun hat Gerland, inzwischen Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft, deutliche Worte über den Trainingszustand im Kinder- und Jugendfußball geäußert. Ein Auszug: „Wir müssen sehr früh mit dem Eins-gegen-Eins beginnen (…) Wenn ich aber nur sage ‚Pass, Pass, Pass‘, kann ich keinen Dribbler entwickeln. Wenn die, bis sie 17 sind, nur gepasst haben, können sie auch mit 19 nicht dribbeln.“

In Summe lautet das Credo Kreativität und Freigeister zu fördern und nicht auf Sieg, Remis oder Niederlage zu bauen – eine Linie, die inzwischen übrigens auch der DFB verfolgt. „Die müssen hinterher gut sein“, wie Gerland sagt und sollten eben nicht mit zehn Jahren für Fehler so kritisiert werden, dass sie an „safety first“ denken.

Tikitaka in der E-Jugend

Besonders in Amateurvereinen ist das keine Selbstverständlichkeit. „Kein Spieler ist schneller als der Ball“ ist dort ein gängiger Spruch, der sicher nicht falsch ist, aber im jungen Alter eben genau das hervorruft, was Gerland anprangert: Pass auf Pass auf Pass. Nicht selten versucht manch übermotivierter Trainer mit E-Jugendlichen Tikitaka zu spielen und Eltern verteilen Lob für Resultate statt für doppelte Übersteiger. Wer als Erwachsener diese Denke nicht als Fehler (an)erkennt, sollte in ein paar Jahren auch nicht den Finger heben, wenn eine neue Generation Nationalmannschaft ein Spiel nicht durch individuelle Klasse entscheiden kann.

