Jugendhandball: Zwangspause für Ferndorfer

Ferndorf/Berlin. Für den aus Ferndorf stammenden Handballer Maxim Orlov (18) hat ab sofort eine spielfreie Zeit begonnen. Der Deutsche Handballbund (DHB) hat am Dienstagabend nach einer Videokonferenz beschlossen, den Spielbetrieb in der Jugend-Bundesliga und in allen dritten Ligen bis zum Jahresende auszusetzen. Die Wiederaufnahme plant der Verband zum Wochenende 9./10. Januar. Betroffen von der Aussetzung des Spielbetriebs sind 72 Männer-Drittligisten, 59 Frauen-Drittligisten, 40 Vereine in der männlichen Jugend-Bundesliga und die 16 Teilnehmer an der Zwischenrunde der weiblichen Jugend-Bundesliga.

22 Treffer in vier Spielen

Maxim Orlov ist Leistungsträger bei den A-Junioren der Füchse Berlin Reinickendorf, der Nachwuchssparte der Füchse Berlin. Nach fünf absolvierten Partien steht der ehemalige Jugendspieler des TuS Ferndorf und des TSV GWD Minden mit 10:0 Punkten an der Tabellenspitze. Die Füchse-Mannschaft gilt als eine der besten in Deutschland.

Maxim Orlov, 2019 in die Hauptstadt gewechselt, hat von den fünf Spielen vier bestritten, insgesamt 22 Tore erzielt und steht mit dieser Zwischenbilanz hinter Tim Grüner (32), Moritz Sauter (28) und Tim Freihöfer (24) auf Platz zwei der internen Torschützenliste. Orlov zählt inzwischen auch zum Kader der Männer-Mannschaft von Trainer Jaron Siewert.