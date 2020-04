Juliane Scheel: Es bleibt sogar noch Zeit für den Beruf

Helberhausen. „Bleibt denn da überhaupt noch genügend Zeit für den Beruf?“ Über diese Frage muss Juliane Scheel schmunzeln und sie mit einem klaren „Ja“ beantworten. Allerdings: Bald kann, bald muss sie sich ihren Tag anders einteilen, denn im Juni geht die 62-Jährige, die bei der Sparkasse in Siegen für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, in Altersteilzeit, öffnen sich neue „Fenster“, um den vielen Hobbys und Leidenschaften zu frönen, die sich wie ein roter Faden durch das Leben und Wirken der Helberhäuserin ziehen – womit wir zurück sind bei der Eingangsfrage. Die hat der Interviewer ganz bewusst gestellt, als er von den vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben der Juliane Scheel erfährt.

Elternhaus steht neben der Turnhalle

An erster Stelle steht natürlich der Verein, die TSG Helberhausen. „Mein Elternhaus steht direkt neben der Turnhalle. Da war es sofort klar, dass ich als ganz junges Mädchen in den Verein gehe und Sport treibe“, erinnert sich Juliane Scheel, „und ich habe mich da immer wohl gefühlt, bin quasi im Verein groß geworden.“ Für das klassische Turnen, das damals noch einen sehr hohen Stellenwert in den Traditionsvereinen hatte, war sie schon damals zu groß. Deshalb entdeckte sie früh ihre Passion für die Leichtathletik, eine Begeisterung, die sie sich bis heute erhalten hat, auch wenn das Trainingspensum kleiner geworden ist bzw. sich verlagert hat.

Am Wochenende legt sie mindestens 20 Kilometer laufend zurück, ist die Halbmarathondistanz kein Problem. Eine Halbmarathon (in Marburg) hat sie bereits absolviert. Laufen, Weitsprung, Kugelstoß – diesen Facettenreichtum und diese Ausdauerfähigkeit hat Juliane Scheel auch ins Ehrenamt übertragen. Bei der TSG Helberhausen ist sie Lauftrainerin und Übungsleiterin im Gesundheitssport. Dieses Gruppentraining nimmt sie donnerstags und freitags in Beschlag, allerdings wegen der Corona-Krise schon seit Wochen nicht mehr. „Da fehlt einem schon was…“

Spätestens um 21.45 Uhr beendet Juliane Scheel ihre Computeraktivitäten für den Verein und Turngau. Foto: privat

Ausdauerfähigkeit auch als Sportlerin

Dass Juliane Scheel sich darüber hinaus auch im Siegerland-Turngau (STG) engagiert, liegt auf der Hand, denn ihr Mann Ehrenfried ist der erste Vorsitzende. Mitgehangen, mitgefangen also? Nein, denn Juliane Scheel arbeitet für den Turngau natürlich aus freien Stücken, „weil mir auch diese Aufgaben sehr viel Spaß bereiten.“

Sie ist Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit, pflegt die Internetseite des Gaus, bedient regelmäßig das Verbandsorgan „WestfalenTurner“ mit Texten und Fotos aus den Vereinen und organisiert die Wanderaktivitäten. Gemeinsam mit ihrem Mann sucht sie die Bergtouren und Quartiere aus, entwickelt immer wieder neue Ideen, die bei den Teilnehmern in aller Regel sehr gut ankommen.

Besonders am Herzen liegen Juliane Scheel aber die Bereiche Bildung und Frauen: „Gerade der Aspekt Bildung ist die ureigenste Aufgabe des Turngaus.“ Für die Aus- und Weiterbildungen engagiert sie die entsprechenden Referenten, organisiert den Aktivtag für Ältere und reine Frauen-Veranstaltungen.

Damit nicht genug: Im Förderverein Freibad Hilchenbach ist sie als Kassenwartin dabei, bei der beliebten Rothaar-Laufserie ist Juliane Scheel die Gesamtkoordinatorin, laufen in Helberhausen alle Fäden zusammen. Die Serie umfasst sechs über das Jahr verteilte Läufe, beläuft sich der Etat auf rund 20.000 Euro. Juliane Scheel sitzt bei der Pflege etablierter und Suche nach neuen Sponsoren in einem Boot mit vielen anderen Veranstaltern: „Es wird nämlich alles immer schwieriger.“ In diesem Jahr besonders, denn wegen der Corona-Krise sind bereits zwei Läufe abgesagt worden. Doch auch das Problem wird Juliane Scheel mit Unterstützung der ausrichtenden Vereine lösen.

Das „heute-journal“ ist ein Muss

Trotzdem spürt auch die Multi-Funktionärin den gesamtgesellschaftlichen Negativtrend: „Es wird immer schwieriger, Leute für das Ehrenamt zu begeistern – nicht so sehr in unserem Verein, aber auch Gauebene sehr wohl. Man will zwar mithelfen, aber keine Verantwortung übernehmen.“ Nun, dieses „Gen“ trägt Juliane Scheel dagegen in sich – und ist froh darüber: „Denn die ganzen Dinge, die ich nebenbei mache, bereiten mir sehr viel Freude, weil ich auch gerne mit anderen Menschen zusammen bin und helfe.“ Und wird irgendwo mal ein Kuchen gebraucht, wird im Hause Scheel natürlich auch gebacken.

Trotz ihrer zeitintensiven Aufgaben und Aktivitäten hat sie sich ein tägliches Zeitlimit gesetzt – und muss schmunzeln: „Ich nehme mir vor, mit allen Arbeiten für Vereine und Verbände spätestens um 21.45 Uhr fertig zu sein, denn dann will ich das ‘heute-journal’ schauen...“ Bislang hat das geklappt. Meistens.