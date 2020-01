Kaan-Marienborn: Torwart Julian Bibleka direkt von 0 auf 100

Julian Bibleka ist unterwegs. Wieder einmal in Sachen Fußball. Neuerdings ist im Navigationsgerät seines Auto das Breitenbachtal im Siegener Osten einprogrammiert. Der Oberligist 1. FC Kaan-Marienborn hat den Torwart in der vergangenen Woche als Nachfolger des abgewanderten Jonas Brammen verpflichtet.

Und mit dem Debüt des 23-jährigen Dillenburgers ging es dann auch doch viel schneller als geplant. Im Testspiel der Käner beim Regionalligisten Bonner SC, im Rahmen eines dreitägigen Trainingslagers am Rhein, stand Bibleka plötzlich für die letzten 24 Minuten zwischen den Pfosten. „Ich mag diese Wechsel in Testspielen eigentlich nicht“, erklärte sein neuer Trainer Tobias Wurm. Zumal Bibleka zuvor erst drei Trainingseinheiten mitgemacht hatte. In Bonn hätte Christian Bölker durchspielen sollen, erklärte Kaans Linienchef, Bibleka sollte sich dann am Samstag gegen den 1. FC Düren über die volle Spielzeit bewähren dürfen. In der Pause sei dann aber Torwart-Trainer Michael Lenk zu ihm gekommen, sagt Bibleka: „Ich sollte mich warm machen und bereit halten.“ Bölker hatte sich in der ersten Hälfte an der Hüfte verletzt, musste später tatsächlich ausgewechselt werden.

Von Verletzung gestoppt

Biblekas erster Einsatz im neuen Trikot endete mit einem achtbaren 2:2 gegen den Klub des ehemaligen Käner Trainers Thorsten Nehrbauer. In der 85. Minute hatte der neue Keeper allerdings ein wenig gezögert, den Ball einfach wegzuschlagen; Innenverteidiger Semih Yigit musste allzu hart einsteigen, verursachte einen Foulelfmeter, der zum Ausgleich führte. Bibleka war dennoch zufrieden mit seinem Einstand und dem Auftritt seiner Mannschaft: „Ich habe gesehen, dass wir viel Druck nach vorne machen und auch gegen einen Regionalligisten gefährlich werden können.“

Nach nur einem halben Jahr verabschiedete sich der Deutsch-Kosovare, der einst in der albanischen U17-Nationalmannschaft das Tor hütete, in der Winterpause schon wieder vom TuS RW Koblenz. Dreieinhalb Jahre hatte er zuvor beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gespielt, dort elf Mal zwischen den Pfosten gestanden. Mit dem Wechsel zum Regionalliga-Aufsteiger aus Koblenz wurde Bibleka allerdings nicht glücklich. Zwar machte er zu Saisonbeginn gleich drei Spiele, doch „der Trainer hat sich gegen mich entschieden“. Auch nach einem Trainerwechsel blieb der Hesse die Nummer zwei im Team. „Da stehst du dann als junger Torwart da“, hat Bibleka erkannt. Immerhin, bis Dezember kämpfte er sich ins Tor zurück, machte beim 1:4 gegen den FSV Mainz 05 II noch ein Spiel, verletzte sich danach aber.

Julian Bibleka. Foto: SONE

Er habe „nicht unbedingt weggewollt“ aus Koblenz, betont Bibleka. Doch mit dem Wechsel nach Kaan-Marienborn sei er jedoch froh, „wieder näher an der Heimat“ zu sein. Über eineinhalb Stunden Fahrt von Dillenburg quer über den Westerwald nach Koblenz waren da durchaus eine Belastung. Nun braucht er nur noch eine halbe Stunde bis zur Herkules-Arena.

Dabei gehörte Autofahren für Bibleka schon seit der Jugend zum Torwart-Dasein. Beim SSV Frohnhausen groß geworden, spielte er von der U15 bis U19 im Nachwuchs des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. „Anfangs gab es einen Fahrdienst, der mich nachmittags zum Training geholt hat“, berichtet Bibleka, „später habe ich im Eintracht-Internat gewohnt.“ Am Ende seiner Jugendzeit am Main musste er Frankfurt verlassen, wie viele andere talentierte Fußballer auch. Bibleka: „Seit die Eintracht die U23-Mannschaft aufgelöst hat, muss man es in den Bundesliga-Kader schaffen.“ Oder man ist aus dem Rennen.

Zweites Standbein aufbauen

Klar, habe er immer den Traum von der Bundesliga gehabt, räumt Bibleka ein, „der ist immer noch nicht komplett beendet“. Und denkt dabei an seinen ehemaligen Mitspieler Sargis Adamyan, der es von Steinbach über Regensburg in die 1. Liga nach Hoffenheim geschafft habe. Nach den Jahren nur mit Fußball will Bibleka sich aber auch ein zweites Standbein im Berufsleben aufbauen. „In Steinbach ging das nicht“, sagt er, „da haben wir auch vormittags trainiert.“ Aus der Zeit am Haarwasen in Haiger kennt Bibleka seinen neuen (Ersatz-)Kapitän Daniel Waldrich. Ein halbes Jahr standen sie zusammen im TSV-Kader. „Er ist ein absolut engagiertes Vorbild“, lobt Bibleka, „ein Führungsspieler, der immer versucht, die Mannschaft mitzuziehen.“

Bilden in der Rückrunde das Torwart-Duo beim 1. FC Kaan-Marienborn: Christian Bölker (l.) und Julian Bibleka. Foto: sone

Auch mit den Verantwortlichen im Breitenbachtal stand Bibleka auch vor der Verpflichtung schon länger in Kontakt, wie auch der Sportliche Leiter Jochen Trilling bestätigt. An „gute Gespräche“ seit dem Sommer erinnert sich der Schlussmann. Seinen jetzigen Klub hat er übrigens bereits im April gesehen. Damals war die Steinbacher Mannschaft Gast im Regionalliga-Nachholspiel gegen Alemannia Aachen (0:1). Nicht nur, weil Bibleka seinen heutigen Trainer Wurm da noch als Last-Minute-Spieler beobachten konnte, blickt er zuversichtlich auf die Restrunde: „Der Tabellenstand spiegelt nicht das Leistungsvermögen der Mannschaft wieder; am Ende werden wir im oberen Tabellendrittel stehen.“