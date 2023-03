Kaan-Spiel gegen Münster fällt Samstag aus

Siegen. Regionalliga-Spiel des 1. FC Kaan-Marienborn gegen Tabellenführer Münster Samstag ist abgesagt. Über das Siegen-Spiel wird Sonntag entschieden.

Die Stadt Siegen hat aufgrund der Wetterprognose das Leimbachstadion für Freitag und Samstag gesperrt. Damit fällt am Samstag das Spiel des 1. FC Kaan-Marienborn gegen Regionalliga-Tabellenführer Preußen Münster aus. Entscheidend hier sicherlich die Regenfälle der vergangenen Tage und die Ankündigung des Dauerregens in der Nacht zu Samstag und am Samstag selbst. Ab dem Abend soll sich das Wetter ändern und auch der Sonntag soll weitestgehend trocken bleiben, so dass über die Austragung des Oberliga-Spiel der Sportfreunde Siegen gegen den FC Eintracht Rheine kurzfristig entschieden am Sonntagvormittag entschieden wird.

Die frühe Absage des Münster-Spiels der Käner erfolgte auch daher, weil die Preußen sich am Freitagnachmittag bereits im Landhotel Wacker in Wenden-Brün einquartieren wollten. Die Planungen der Anreise konnte so schon vorzeitig gestoppt werden. Einen Nachholtermin hat der Westdeutsche Fußball-Verband noch nicht bekannt gegeben.

