Käner Rückzug: Verlierer ist der Fußball

Kaan-Marienborn. Der entstandene Scherbenhaufen hat auch mit der Gier der Verbände zu tun.

Wie schwer muss den Verantwortlichen des 1. FC Kaan-Marienborn diese Entscheidung gefallen sein? Die Früchte einer kontinuierlichen Aufbauarbeit, einer Sponsorengewinnung zur Finanzierung höherklassigen Fußballs liegen wie ein Scherbenhaufen vor den Füßen der Vereinsgründer sowie Gönnern und dem Vorstand.

Es klingelt in den Ohren, wenn wir an das Gastspiel beispielsweise des SV Lippstadt denken, dessen Vereinsvertreter in drastischen Worten ihren Unwillen geäußert hatten, „auf einer solchen Anlage wie hier ein Regionalliga-Spiel zu absolvieren“. Dass die Lippstädter auch in ihrem eigenen Stadion bei der 1:4-Niederlage keine Chance gegen die sportlich überlegenen Käner hatten, um dann auch das Rückspiel im Breitenbachtal mit 0:3 zu verlieren, zeigt, dass sportliche Belange bei den vom Verband geforderten Bedingungen für Regionalliga-Fußball keine Rolle spielen.

Es ist sicherlich keine Frage, dass auch den Känern selbst die vorhandene Infrastruktur rund um den Sportplatz im Breitenbachtal ein Dorn im Auge ist. Die Beschaffenheit der Parkplätze, die behelfsmäßige Unterbringung der Umkleidekabinen im Containergebilde – das ist gewiss nicht der Weisheit letzter Schluss.

Aber sollte man einen Verein dafür verdammen, ihn aufs Abstellgleis schieben? Man muss vielmehr über die Struktur der Liga an sich sprechen: Gibt es hier noch Platz für den Amateurfußball oder ist Profitum mit voll ausgestatteten Arenen und einem vielköpfigen Management angesagt? Dass die Regionalliga seit jeher eher eine Art Zwittermodell darstellt, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber dann sollte man den Vereinen, die so weit noch nicht sind, auch die Zeit lassen, sich in eine solche Richtung zu entwickeln. Auf der Strecke bleibt eindeutig – der Sport.

