Kaum noch Ehrenamt, wenig Jugendarbeit und schmale Kader

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Die Kabinenreihen im Amateurfußball lichten sich. Unser Kolumnist nennt Gründe und wagt einen Blick in die Zukunft des Wittgensteiner Fußballs.

Schmale Kader sind nichts Neues, Personalnot war auch vor 20 Jahren kein Fremdwort. Sie trat nur noch nie in dieser Regelmäßigkeit, Extreme und Aussichtslosigkeit hervor. Neu ist auch, dass dies unabhängig von Liga, Erfolg oder Misserfolg besteht. Ob Aue-Wingeshausen als Primus oder Schameder im Abstiegskampf der B-Kreisliga, vom VfL Bad Berleburg als Ex-Landesligist bis Benfe II in der D-Liga – die Antwort ist immer die gleiche: Wir haben kaum Leute.

Oft wird bei der Frage nach den Gründen auf andere Felder verwiesen. Die Welt drehe sich eben schneller, demographischer Wandel, mehr Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, der Eine haut nach Australien ab, die Andere studiert in Berlin.

Das ist in Summe sicher keine Milchmädchenrechnung, doch fehlt dabei der Blick in den Spiegel. Was war denn in den Dekaden mancher Klubs, als die Kabinen überquollen? Hauptsache Senioren! Wer mit viel Aufwand Jugendarbeit betrieb, machte das im Prinzip für ganz Wittgenstein und war am Ende mit wenig Ernte sogar der Gelackmeierte.

Das alles ist zu einem Boomerang geworden. Den Karren noch herumreißen? Auch da gleichen sich die Aussagen: Ehrenamt ist der Elefant im Raum, Zeit hat eh niemand. Wo wird der heimische Fußball in 10, 20 Jahren stehen? Spielgemeinschaften werden sicher der Normal- statt Notfall sein. Es geht nicht mehr darum, mit wem man will, sondern mit wem man noch kann. Vielleicht gibt es ja eines Tages eine SG Wittgenstein als Art Auswahl, um alle Qualität zu bündeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein