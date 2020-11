Freudenberg/Bangkok. Im fernen Bangkok lebt und studiert der Freudenberger Fortune Dustin Holzhauer. Nebenbei spielt er auch Fußball. Was er in Fernost alles erlebt.

Die vorgezogene Winterpause im Amateurfußball ist hierzulande spürbar. „Die Gemeinschaft fehlt“, sagt Dominic Solms, Trainer von Bezirksligist Fortuna Freudenberg. Während sich seine Mannschaft beispielsweise durch individuelle Läufe fit hält, kommt ein Spieler der „Flecker“ in Fernost in den Genuss, seinem Lieblingssport nachzugehen.

Dustin Holzhauer absolviert zurzeit ein Auslandsstudium in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Dort gibt es keine Corona-Einschränkungen und lokalen Infektionen. Das alltägliche Leben blüht auf. Die Welt scheint hier noch in Ordnung zu sein.

„Ich bin sehr zufrieden hier. Die Menschen sind freundlich, was hier Normalität ist“, erzählt der offensive Flügelspieler der Fortuna. Im „Land of Smile“ drängen sich Menschenmengen auf den Straßen, die Alltagsmasken sind aufgrund der Luftverschmutzung ohnehin normal. „Street Food ist angesagt“, beschreibt Dustin Holzhauer die Lebensweise in Bangkok. „ An das Klima musste ich mich gewöhnen. Es gibt keinen Tag unter 30 Grad, da ist man abends kaputt“, sagt er.

Dustin Holzhauer hier noch unterwegs im schwarzen Fortuna-Trikot. Foto: Rene Traut

Wertvolle Erfahrungen

An der international anerkannten „Siam University“ setzt Dustin Holzhauer seit August sein Bachelor-Studium der Betriebswirtschaftslehre fort. Ursprünglich war nur ein Auslandssemester geplant. Durch die „schlechte Lage in Deutschland“ hat er seinen Aufenthalt auf ein ganzes Jahr verlängert. In der Heimat werden seine Mannschaftskollegen also noch eine Weile auf ihn verzichten müssen.

Jedoch wird der 23-Jährige mit neuen, wertvollen Erfahrungen zurückkehren. In der Studenten-Mannschaft der Universität, die in einer privaten Liga spielt, ist er regelmäßig am Start. „Das Niveau ist schwer einzuschätzen. Hier spielen Amateure und höherklassige Fußballer zusammen“, beschreibt Holzhauer die Mischung im Uni-Team.

Zwar sei in Thailand der Kampfsport die Sportart Nummer eins, „doch auch die Begeisterung für den Fußball ist hoch“, so Holzhauer. Am Spielfeldrand gibt es für die Zuschauer einen Kommentator, der das Geschehen auf dem Platz kommentiert. „Das ist cool gemacht. Sowas kannte ich bisher noch nicht. Es macht riesig Spaß“, meint der Freudenberger.

Gespräch mit dem Manager

Einen normalen Ligabetrieb gibt es in Bangkok auch. Am Wochenende schaute sich Dustin Holzhauer ein Drittliga-Spiel im „Thonburi Stadium“ an. „Die Stadien sind groß, deutscher Standard“, berichtet er. Aus Interesse besuchte der Mittelfeldspieler die Partie der Mannschaft von „Thonburi United“, die an diesem Spieltag 2:2 gegen ihren Konkurrenten spielte. Wie der Zufall es wollte, konnte Holzhauer nach dem Abpfiff ein Gespräch mit dem Manager des Teams führen. Sie einigten sich auf ein Probetraining, das er kurz drauf mitmachte.

...und hier beim Jubel über seinen Hattrick im bunten Dress der Universitäts-Mannschaft aus Bangkok. Foto: privat

„Ich suche ja immer die Herausforderung“, lacht er. Die dritte Liga in Thailand sei mit Landesliga-Niveau hierzulande vergleichbar. „Ich konnte gut mithalten. Es war eine Erfahrung wert“, so Holzhauer nach der Einheit. „Sie nehmen Fußball ernst. Technisch sind hier gute, schnelle Spieler im Team. Die Außenspieler würden wahrscheinlich bei uns in der Bezirksliga locker 30 Tore machen. Taktisch ist aber noch viel Luft nach oben“, schildert er.

Eine Option auf einen Ligaeinsatz scheint dagegen wenig wahrscheinlich, da der Kader groß ist. Mit „Thonburi United“ will Dustin Holzhauer in Kontakt bleiben. „Durch das Training möchte ich mich neben der Uni fit halten und meine Spritzigkeit bewahren.“

Schon nach dem Abitur führte Dustin Holzhauer mit damals 18 Jahren eine erste Reise nach Südostasien. Er war sofort beeindruckt. Ein Auslandsstudium war ohnehin geplant, die Wahl fiel auf Thailand. „Die Uni ist hier sehr angesehen“, so die Begründung.

Bilder vermitteln Eindrücke

Nach seiner Ankunft im August musste der Fortuna-Kicker zwei Wochen in Quarantäne. Doch danach konnte er seinen Traum leben. Noch bis Juli wird er in Bangkok zu Hause sein. Der Kontakt ins Siegerland reißt dabei nie ab. Immer wieder schickt er seinen Teamkollegen, Freunden und der Familie Bilder und Eindrücke zu – zum Beispiel, als er für das Universitäts-Team einen Hattrick erzielte und für diesen „Streich“ ein paar Stutzen überreicht bekam.