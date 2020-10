Marburg. Kim Winterhoff startet mit dem BC Marburg II in die 2. Bundesliga und soll dort vorangehen. Eine Rückkehr ins Profiteam schließt sie bewusst aus.

Als die Basketballerinnen des BC Marburg im November 2019 von ihrem Euro-League-Spiel aus dem tschechischen Ostrava heimkamen, war die Freude trotz des Auswärtssieges getrübt. Kim Winterhoff hatte sich so schwer am Knie verletzt, dass Sport für die gebürtige Laaspherin auf lange Sicht kein Thema mehr sein konnte.

Ausgerechnet Winterhoff. Bereits in den Saisons zuvor hatte sie immer wieder wegen Verletzungen pausieren müssen. Dieses Mal waren Innenband und Meniskus gerissen, zudem hatte es ein Kreuzband so schlimm erwischt, dass es nur durch eine entnommene Sehne des Oberschenkels ersetzt werden konnte. An so einem i-Punkt mit den Plänen des Leistungssports zu brechen, hätte wohl jeder Außenstehende verstanden. Doch Winterhoff entschied sich für einen anderen Weg – der hat mehrere Gründe.

Rückkehr ist ausgeschlossen

Winterhoff ist trotz ihres jungen Alters von 25 Jahren eine der erfahrensten Spielerinnen beim BC Marburg. Bereits mit 16 bestritt sie ihre erste Bundesliga-Partie. Mit der jüngsten Knieverletzung endet dieser Abschnitt aber endgültig. Winterhoff: „Eine Rückkehr in die erste Mannschaft sehe ich nicht. Keine der letzten sechs Saisons konnte ich verletzungsfrei durchspielen. Irgendwann reicht es auch.“

Vom Ende der Karriere war trotzdem nie die Rede. Winterhoff läuft stattdessen in der kommenden Saison für die zweite Frauenmannschaft des BC Marburg, die „Young Dolphins“, auf. Das Team von Trainer Christoph Wysocki ist in die 2. Bundesliga Nord aufgestiegen und gespickt mit Nachwuchsspielerinnen zwischen 16 und 20 Jahren.

Für Winterhoff brachte dieser Schritt gleich mehrere Reize mit sich. Musste sie in der ersten Mannschaft als Allrounderin auf Abruf und je nach Spielsituation auch ungeliebte Positionen erfüllen, kann sie nun nach Belieben als Guard oder Center agieren. Durch ihre Erfahrung ist sie nicht nur der „verlängerte Arm“ des Trainers, sondern auch die Art von Kapitänin, zu der junge Spielerinnen aufschauen können.

Freizeit ist kein Fremdwort mehr

Hinzu kommen plötzlich auch Dinge, die sich abseits des Parketts verändern und mit einem Begriff in Verbindung stehen, den Winterhoff lange nicht mehr ausgesprochen hat: Freizeit. Jahr für Jahr war es für sie ein Husarenstück, das Berufliche des Bankwesens mit dem Sportlichen der Bundesliga unter einen Hut zu bekommen. „Es ist ein großer Unterschied, ob du nur noch drei Trainingseinheiten pro Woche hast oder zwei Mal am Tag trainierst. Dann kam Corona und ich habe plötzlich auch gemerkt, wie ruhig so ein Leben sein kann, wenn man mal nicht jeden Abend unterwegs ist.“

Wohin die Reise mit ihrem Team geht, lässt Winterhoff offen. In dem einzigen Vorbereitungsspiel gegen Würzburg (2. Bundesliga Süd) setzte es eine deftige Klatsche und mit Spitzenteams wie dem der SG Bergische Löwen, wo allein die Personalplanung in Richtung erste Liga zeigt, kann man sich nicht messen.

Für Winterhoff steht daher zunächst der Klassenerhalt im Fokus. Einen wichtigen Part könnte dabei die erst 16-jährige Flora Lukow übernehmen, von dessen Fähigkeiten Winterhoff überzeugt ist: „Sie erfüllt ihre Rolle bislang super. Gerade im Aufbau ist sie wertvoll, da erhoffe ich mir einiges.“

Auftakt vor leeren Rängen

Interessant wird zu beobachten sein, wie sich das junge BC-Team verhält, wenn es in Reihe mal nicht rundläuft. Besonders dann wird Winterhoff gefragt sein. Denn logisch ist, dass die größten Unterschiede zur ersten Mannschaft in der professionellen Vor- und Nachbereitung eines Spiels liegen.

Videoanalysen mit Statistiken zu gegnerischen Spielerinnen, die wie Vokabeln als Hausaufgabe bis zum Spieltag sitzen müssen, gehören in dieser akribischen Form der Vergangenheit an. Auch das ist eine Sache, die Winterhoff sicher nicht vermissen wird, wenn es am Samstag um 16 Uhr im Auftaktspiel gegen Osnabrück geht.

Fehlen wird ihr das Publikum, das wegen Corona-Auflagen nicht in die Halle darf: „Ein Heimspiel ohne Zuschauer ist kein Heimspiel. Das ist es, was dich pusht – auch, wenn es mal nicht läuft.“ Winterhoffs Führungsqualitäten werden also direkt auf die Probe gestellt.