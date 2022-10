Klare Verhältnisse in Frauen-A-Kreisliga Siegen-Wittgenstein

Wittgenstein. „Wenn alle an Bord gewesen wären, hätten wir besser dagegenhalten können.“, sagt Dotzlars Trainer Thorsten Gans über das Derby gegen Ebenau.

In der Frauenfußball-Kreisliga A unterliegen Dotzlar und Oberes Banfetal klar.

TuS Dotzlar – FC Ebenau 2:7 (0:4)Im Wittgensteiner Duell setzte sich der FC Ebenau deutlich gegen den TuS Dotzlar durch, doch das Ergebnis erzählt nur die halbe Geschichte. Denn eigentlich verkauften sich die ersatzgeschwächten Hausherrinnen gegen den Favoriten mehr als ordentlich. „Die ersten 30 Minuten in beiden Halbzeiten haben wir gut mitgespielt und hätten auch in Führung gehen können“, resümierte Dotzlars Trainer Thorsten Gans, der in der Anfangsphase mitansehen musste, wie Alena Saßmannshausen zwei Mal alleine auf das FC-Tor zulief, aber nicht genau genug zielte. Dann kam allerdings Ebenau besser auf und Tessa Grauel besorgte in der 18. Minute die Führung. Theresa Womelsdorf (30., 38.) und Franziska Dienst (42.) entschieden die Partie schließlich vor der Pause. Marie-Christin Becker (60.), Womelsdorf (70.) und Grauel (86.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, für Dotzlar trafen Michelle Schneider (65.) und Brita Schlapbach (88.). „Wenn alle an Bord gewesen wären, hätten wir besser dagegenhalten können. Dafür fehlte uns aber das Personal“, so Gans.

SV Setzen – SV Oberes Banfetal 7:2 (5:1). Klare Verhältnisse auch in Setzen, wo der SVO unter die Räder gekommen ist. Der Tabellenvierte aus traf bereits in der 1. Minute durch Baumann und Mohn legte in der 9. Minute das 2:0 nach. Sarah Hasani (14.) und erneut Mohn (34.) sorgten für eine klare Angelegenheit in Obersetzen, vor der Halbzeit verkürzte Kira Wamich immerhin für den SVO (35.). Nicole Peters stellte vor dem Seitenwechsel aber auf 5:1. In Halbzeit zwei das selbe Spiel: Setzen war weiter am Drücker und Hasani (49.) sowie Alexandra Blesser (52.) bauten die Führung aus. Lavinia Schmidt setzten den 7:2-Schlusspunkt (58.).

