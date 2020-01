Klaus Afflerbach: Der Fachmann im Abstiegskampf

Lange hat es für Klaus Afflerbach nicht gedauert, einen neuen Verein zu finden. Der Trainer, der erst im Oktober von dem TuS Dotzlar freigestellt wurde, hat „An der Viehtrift“, bei den Sportfreunden Sassenhausen, eine neue sportliche Heimat gefunden.

Damit beerbt der 58-Jährige Marko Irle, der im November bereits seinen Rücktritt beim C-Ligisten angekündigt und nun vollzogen hat. „Ich wollte spätestens im Sommer etwas Neues machen. Dass es nun so schnell gekommen ist, war nicht unbedingt abzusehen“, erklärt Afflerbach selbst. Dabei waren die Sassenhäuser bereits vor zwei Jahren am Übungsleiter aus Birkelbach interessiert, dieser entschied sich aber damals für den D-Ligisten aus Dotzlar, mit dem er 2018 den Aufstieg in die Kreisliga C schaffte und dort mit seinen heutigen, neuen Verein um den Klassenerhalt konkurrierte.

Das Ex-Team steht im Weg

Und genau darin liegt nun auch die Brisanz: Sowohl Sassenhausen, als auch Dotzlar befinden sich erneut mitten im Abstiegskampf der C-Liga. Gut möglich also, dass es für eine der beiden Mannschaften im Mai eine Klasse tiefer gehen könnte. Ein Umstand, der Afflerbach allerdings kalt lässt. „Es geht um Punkte und Siege, um mehr nicht. Die Rivalität ist mir latte. Damit habe ich nichts zu tun. Wir wollen nur so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller raus“, zeigt sich der 58-Jährige gewohnt ehrlich.

Eiserne Vorbereitung

Nichtsdestotrotz ist sich der Neu-Sassenhäuser über die prekäre Tabellenlage durchaus bewusst. Nur elf Punkte stehen nach 16 Spielen zu Buche, lediglich drei Spiele konnten die Sportfreunde in dieser Spielzeit für sich entscheiden – allesamt auf heimischem Grund.

Klaus Afflerbach gibt künftig wieder Anweisungen an der Seitenlinie. Foto: Florian Runte

„Das muss sich ändern. Wir können nicht immer nur auf die Heimstärke auf dem kleinen Platz hoffen. Die Hälfte der Spiele wird nun mal auf fremden Geläuf ausgetragen“, betont Afflerbach, der deshalb eine harte konditionelle Vorbereitung für seine Mannschaft prognostiziert: „Das wird für manche Spieler sicher nicht leicht werden, aber das wird unsere Basis für die Rückrunde werden. Wir haben sechs Wochen Zeit, die wir gut nutzen müssen.“

In diesen sechs Wochen will Afflerbach viele Einzelgespräche mit seinem Team führen, eventuell an der taktischen Grundausrichtung etwas ändern. Glücklich ist er hingegen mit dem bestehenden Stamm an Spielern, die er in Sassenhausen vorfindet. „Die kennen sich seit Jahren und sind eingespielt. In der Offensive drückt ein wenig der Schuh.“

Offensivschwäche und wenig Training

In der Tat sind die Sportfreunde, die die Abgänge von Maximilian Frank und Philipp Hackler verkraften mussten, mit 18 Toren die zweitschwächste Offensive der Klasse.

Immer wieder war auch von mangelnder Trainingsbeteiligung die Rede – was letztlich der Grund für Irles Rücktritt war. Ein Problem, das Afflerbach einfach abtut: „Damit muss man heutzutage als Trainer leben. Da gehen Beruf und Ausbildung einfach vor. Das ist auch bei anderen Mannschaften der Fall. Dennoch erwarte ich schon, dass alle Spieler mindestens einmal in der Woche bei den Einheiten sind.“

Und so beginnt nun für Trainerfuchs Afflerbach das Abenteuer Sassenhausen – einmal mehr mit dem Abstiegskampf, in den er schon so häufig verwickelt war. Und dieser könnte sich am 22. März komplett zuspitzen. Dann nämlich trifft Afflerbach auf sein altes Team aus Dotzlar. Und in diesem Spiel, ob nun gewollt, oder nicht, steckt eine ganze Menge Brisanz.