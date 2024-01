Klimaschutz im Fußball – eigentlich die perfekte Spielwiese

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Von Sparduschkopf bis Photovoltaik: Der DFB hilft Vereinen beim Klimaschutz. Was es aber vor allem braucht, weiß unser Kolumnist.

Der DFB hat nun mit „Klimaschutz im Amateurfußball“ ein wichtiges Projekt auf die Beine gestellt. Vereine bekommen Mittel und Wege erklärt, wie sie umweltschonender agieren können. Indes ist es selbsterklärend, dass Umrüstungen und Neuanschaffungen punktuell einen Kostenanstieg bedeuten. Und weil dieser in manchen Bereichen hoch ausfallen kann, winken Mitglieder oft ab. Das Totschlag-Argument: Wer weiß denn schon, was in fünf oder zehn Jahren ist!?

Dabei geht es doch genau darum: die Zukunft zu sichern. Schauen wir nicht einmal auf größere Bemühungen wie den Kauf einer Photovoltaik-Anlage, sondern nur auf kleinere Dinge wie Sparduschköpfe: Im Privaten sind diese kaum wegzudenken. Besonders für Menschen, die selbst bauen oder neu beginnen, sind solche Maßnahmen völlig normal. Und warum? Weil sie langfristig denken, den eigenen Geldbeutel und das große Ganze sehen. Es ist verblüffend, wie schwer es jene Selbstverständlichkeit in Vereinen und Institutionen hat.

Aber wer soll das alles bezahlen?! Vom Staat kommt ja nix! Solcher und ähnlicher Thekensprech bewirkt nichts außer lösungsarmes Dagegensein. Klimawandel ist kein parteipolitisches Dogma, sondern das reale Ergebnis menschlicher Lebensweisen. Niemand hat behauptet, dass der Weg für die Natur ein leichter und billiger sein wird. Doch es gibt jede Menge fördernde Adressen, die man an die Hand gelegt bekommt. Was für all das aber notwendig ist, sind interessierte und engagierte Menschen. Eigentlich also die perfekte Spielwiese für Vereine…

