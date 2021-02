Konsolen-Cup: Die Suche nach dem Fifa-Meister beginnt

Am Dienstag geht’s rund an der Konsole. Das Turnier um die inoffizielle SiWi-Meisterschaft beginnt mit den ersten Vorrundenspielen.

Siegen-Wittgenstein. Am Dienstag startet mit den ersten Vorrundenspielen der 1. Konsolen-Cup, die inoffizielle Siegen-Wittgensteiner E-Sport-Kreismeisterschaft dieser Zeitung. 16 Teilnehmer, darunter zwei Frauen, treten in der Fußballsimulation Fifa 2020 an der PS4 oder PS 5 an. Das große Finale wird am 5. März ausgespielt. Dabei geht es um den Titel, einen Pokal und einen 100-Euro-Gutschein eines heimischen Sportartikelgeschäfts. Wir stellen die „Zocker“ kurz vor.





Hedilcan Aslan: Der 15-Jährige Siegener kickt in der B-Jugend der TSG Adler Dielfen „Da ich leidenschaftlicher Zocker bin, musste ich nicht zweimal überlegen, an diesem Turnier teilzunehmen.“ Er vertritt Frankreich.





Noah Emrich: Der 20-jährige Burbacher spielt Basketball bei Oberligist TV Freudenberg. Er, der am Turnier mit der TSG Hoffenheim spielt, sagt: „Ich finde die Idee gut, in einer Zeit, wo der Sport in den Vereinen ruht, durch so ein Turnier die Sportler zusammenzubringen.“







Mit einem zwinkernden Auge ergänzt er: „Außerdem muss die beste Ballsportart vertreten sein...“





Maik Gücker: Der 16-Jährige kommt aus Arfeld und gehört zur A-Jugend-Mannschaft der JSG Ebenau/Diedenshausen. Er sagt: „Ich spiele gerne an der Konsole, da mir das Online-Spielen mit Freunden viel Spaß macht.“ Maik hat sich für Bayern München entschieden.





Pascquale Kampczyk: Die 24-jährige Regionalliga-Spielerin der Sportfreunde Siegen möchte sich bei der Turnierpremiere gegen die männliche Übermacht durchsetzen – und zwar mit dem Team „Rest der Welt“.





Steffen Arnold: Im „wahren Leben“ spielt Steffen bei Landesligist VfL Bad Berleburg,aber auch die virtuelle Variante fasziniert ihn: „Ich spiele auch deshalb, um mit Freunden ein bisschen Dummschwätz zu halten.“ Sein Team: FC Barcelona.





Andreas Jurzo: Wer sich für Kunstturnen interessiert, der wird den Namen des Bucheners schon gehört haben, denn der 23-Jährige gehört zur Kunstturn-Bundesligariege der Siegerländer KV. „Die Playstation ist zum täglichen Turntraining eine super Abwechslung. Warum ich dem Turnier mitmache? Um zu gewinnen!“ Andi hat sich Juventus Turin ausgesucht.





Tyler Siebel: Der 15-Jährige geht mit Manchester United ins Rennen. „Ich spiele gerne an der der Konsole, da es mir viel Spaß macht, mich mit anderen Spielern zu messen und auch zu testen, wie gut bzw. auf welchem Stand ich bin. Und ich mag die Herausforderung und den Nervenkitzel“, so der junge Kreuztaler.





André Nowak: Der 24-Jährige freut sich darauf, beim Konsolen-Cup das „virtuelle Grün“ betreten zu können und hat sich den FC Liverpool ausgesucht. Der Hilchenbacher spielt aktiv beim FC Altenhof (Kreis Olpe).





Dominik Peters: Der 19-jährige Fußballer des TSV Weißtal ist deshalb dabei, „weil das Turnier in der jetzigen stressigen Situation eine Ablenkung bietet. Ich bin quasi mit der PS aufgewachsen.“ Sein Team: Paris St. Germain.





Sabrina El-Aissati: „Ich zocke gerne, weil es die Situation nicht hergibt, selbst auf dem Platz zu kicken. Um im Kopf fit zu bleiben und den Ehrgeiz und die Motivation beizubehalten, gibt es nur eine Lösung: Zocken!“, sagt die Regionalliga-Spielerin der Sportfreunde Siegen. Sie spielt mit England.





Nico Ermert: Wie Andreas Jurzo turnt der 25-Jährige für die SKV in der 1. Liga. Der Netphener meint: „Ich schaue gerne Fußball und habe auch seit meiner Kindheit oft mit meinem Bruder gezockt.“ Sein Teamname ist Hertha BSC.





Denis Kaiser: Der A-Liga-Kicker will seinen Verein, die Sportfreunde Edertal, würdig vertreten. Er spielt Fifa, seitdem er klein ist. Er setzt beim Turnier auf Aston Villa.





Alexander Micheev: Der Wilnsdorfer geht mit dem BVB ins Rennen, spielt seit seinem fünften Lebensjahr Fifa und hat sich nach eigener Einschätzung in den letzten eineinhalb Jahren stetig verbessert.“





Yasar Tiktemir: Der Spieler des 1. FC Kaan-Marienborn hat sich für Drittligist SC Verl entschieden. „Am Spiel faszinieren mich besonders die Skill Moves und macht es mir Spaß, durch trickreiches Spiel die Gegner in die Enge zu treiben.“





Daniel Höse: „Ich freue mich, den SV Schameder virtuell vertreten zu dürfen“, fiebert der 25-Jährige von der Leimstruth dem Turnier entgegen, für das er sich Bayern München ausgesucht hat.





Nico Leidig: Der B-Jugendkicker von Adler Dielfen meint, „dass man bei Fifa 21 sein Wissen und seine Ideen, die man im echten Fußball sammelt, teilweise übertragen kann.“ Sein Team: Manchester City.