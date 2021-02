Konsolencup: Die Halbfinalisten stehen fest

Siegen-Wittgenstein. Nach teils sehr spannenden Viertelfinals stehen die Halbfinalspiele beim Konsolencup fest. Es wird fast eine mannschaftsinterne Meisterschaft.

Das Halbfinale beim 1. Konsolencup dieser Zeitung steht und wird (fast) zu einer mannschaftsinternen Angelegenheit. Mit Tyler Siebel, Hedilcan Aslan und Nico Leidig haben sich nämlich gleich drei Spieler für die Vorschlussrunde qualifiziert, die aktiv beim B-Junioren-Bezirksligisten TSG Adler Dielfen spielen. Und der vierte Halbfinale kickt in seiner Freizeit für die A-Jugend der JSG Dielfen-Weißtal, die in der (unterbrochenen) Saison 2020/2021 ebenfalls in der Bezirksliga spielt. Die drei „Fußballfremden“, die es aus der Gruppenphase ins Viertelfinale, das komplett am Freitagabend über die virtuelle Bühne ging, sind ausgeschieden, zogen sich aber größtenteils achtbar aus der Affäre.

1. Viertelfinale

Oberliga-Basketballer Noah Emrich (TV Freudenberg) ist im Viertelfinale ausgeschieden.​ Foto: privat

Noah Emrich - Tyler Siebel 1:7 (1:1). Bis weit in die zweite Halbzeit durfte Oberliga-Basketballer Noah Emrich (TSG Hoffenheim) von einer Überraschung gegen den 15-jährigen träumen, denn nach dem 1:0 für Manchester United durch Anthony Elanga (10.) glich Andrej Kramaric´per Foulelfmeter kurz vor der Halbzeitpause zum 1:1 aus. Nach dem 2:1 durch Daniel James, der nach 55 Minuten aus Nahdistanz traf, dominierte ManU und hatte im vierfachen Torschützen Marcus Rashford (62./75./85./90., Elfmeter) den überragenden Spieler in seinen Reihen. Zum 4:1 hatte nach 63 Minuten Shola Shoretire für extrem gut konternde Briten getroffen.

2. Viertelfinale

Andreas Jurzo - Hedilcan Aslan 1:3 (1:0). Dieses Spiel stand nicht nur auf sehr hohem Niveau, sondern ganz lange auf Messers Schneide. SKV-Bundesligaturner Andreas Jurzo (Piemonte Calcio/Juventus) legte durch einen herrlichen Heber von Cristiano Ronaldo zwar das 1:0 vor (24.), doch mit taktischen Umstellungen und personellen Wechseln drehte die französische Nationalmannschaft des jungen Siegeners in den zweiten 45 Minuten die Partie. Als zweifacher Torschütze durfte sich Olivier Giraud (66., Kopfball/78., ins lange Eck) feiern lassen. Den Schlusspunkt zum 3:1 setzte Kylian Mbappé in der Nachspielzeit.

3. Viertelfinale

Dominik Peters steht mit Paris St. German im Halbfinale und darf vom Turniersieg träumen.​ Foto: privat

Dominik Peters - Alexander Micheev 4:0 (3:0). Das Duell „Paris St. Germain“ gegen Borussia Dortmund wurde zu einer klaren Sache für die Franzosen, die durch Neymar ein frühes 1:0 vorlegten (3.) und durch die beiden Tore von Pablo Sarabia (29., nach Pfostenfreistoß Neymar/44.) bis zur Pause auf 3:0 davonzogen. Einen Dortmunder Abwehrfehler nutzte Angél di Maria sogar noch zum 4:0-Endstand (63.) für den französischen Abonnementsmeister.

„Anfangs war ich sehr nervös. Glücklicherweise kam für mich dann auch sehr früh der erste Treffer, der mir die Nervosität genommen hat. Dann habe ich mir vorgenommen ruhig zu spielen und auf Chancen zu warten. Das hat sehr gut funktioniert. Durch einen Freistoß fiel der zweite Treffer, und dann funktionierte alles, was ich versucht habe. „Für mich ist jetzt das Erreichen des Finals das große Ziel“, sagte Dominik Peters.

4. Viertelfinale

Nico Leidig - Nico Ermert 5:4. Das letzte Viertelfinale war auch gleichzeitig das mit Abstand spannendste und eines mit bitterem Ende für SKV-Bundesliga-Turner Nico Ermert und „seine“ Hertha, denn erst nach dem Ende der regulären Nachspielzeit erzielte Ferrán Torres das umjubelte 5:4-Siegtor für Manchester City von Nico Leidig. Es war ein Auf und Ab der Gefühle für beide Spieler in einer extrem engen, hochklassigen und umkämpften Partie, in der Hertha BSC Berlin drei Mal in Führung gegangen war, aber immer wieder den Ausgleich hinnehmen musste. Die Torfolge: 1:0 Raheem Sterling (14.), 1:1 Ruwen Werthmüller (25.), 1:2 Nemanja Radonjic (28.), 2:2 Ferrán Torres (36.), 2:3 Nemanja Radonjic (44.), 3:3 David Silva (51.), 3:4 Ruwen Werthmüller (64.), 4:4 David Silva (69.), 5:4 Ferrán Torres (90.).

