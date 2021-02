Konsolencup: Jedes Spiel kann jetzt das Letzte sein

Siegen-Wittgenstein. Der 1. Konsolencup dieser Zeitung geht nun in die K.O.-Phase. Die Viertelfinalisten Dominik Peters und Nico Ermert sprechen über ihre Erfahrungen.

Die Gruppenphase des 1. Konsolencups dieser Zeitung ist abgeschlossen, die Viertelfinalteilnehmer und -paarungen stehen also fest (siehe rechts). Wir haben mit den beiden Viertelfinalisten aus der Gruppe C, Dominik Peters und Nico Ermert, gesprochen. Sie schildern ihre Eindrücke vom bisherigen Turnier.

Dominik Peters

Am letzten Spieltag sicherte sich Dominik Peters den Gruppensieg, als er im direkten Duell Nico Ermert mit 3:2 schlug. „Bis zur 80. Minute habe ich 1:2 hinten gelegen. Dann konnte ich das Spiel zum Glück noch drehen. Es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel“, sagt Dominik Peters.

Vor dem Turnierauftakt vergangene Woche war er sehr nervös. Diese Anspannung legte sich dann aber spätestens nach dem zweiten Spiel, als er sich schon vorzeitig für die besten Acht qualifizierte. Er trifft nun im Viertelfinale auf Alexander Micheev, der sich in der Gruppe D den zweiten Platz sicherte. „Ich habe die Gruppe D etwas verfolgt und kann damit meinen Gegner etwas einschätzen. Als klaren Favorit würde ich mich aber nicht sehen wollen“, beschreibt Dominik Peters seinen Gegner.

Der Gruppensieger der Gruppe C: Dominik Peters​ Foto: Privat

Sein Weg an der Playstation führt bis zurück zu seinen Anfängen am Gymnasium. Dort bekam er die erste Konsole und damit einhergehend auch sein erstes Fifa-Spiel. Seitdem wünschte sich der Schüler stets das neue Fifa und die Konsolen wurden mit der Zeit auch etwas neuer. „Ich möchte auf jeden Fall meinen Eltern danken, die mir das immer ermöglicht haben“, sagt Peters.

Sein Turnierteam, Paris St. Germain, hat er ganz bewusst ausgewählt. „Ich habe mich daran orientiert, was ich bei Ultimate Team spiele. Paris hat viele Flügelspieler, die für mein Spielsystem sehr wichtig sind“, so der 19-jährige Kicker vom TSV Weißtal. Für ihn ist es sehr wichtig, eine gewisse Balance zwischen Abwehr und Angriff zu haben: „Es bringt mir nichts, schnelle Spieler und ein gutes Umschaltspiel zu haben, wenn ich nicht gut verteidigen kann. Die Mischung ist hier ganz wichtig.“

Nun will Dominik Peters von Runde zu Runde schauen und sich erstmal voll auf die Viertelfinalpartie konzentrieren. Denn er weiß, wie schnell das Turnier auch vorbei sein kann.

Nico Ermert

Auch ein Spiel um Platz 3 Neben dem großen Finale, welches für den 5. März geplant ist, wird es auch ein Spiel um Platz 3 geben. Der Gewinner dieser Partie erhält ebenfalls einen Pokal und einen 25-Euro-Gutschein eines Siegener Sportgeschäfts. Das gesamte Turnier wird im 90er-Modus gespielt. Das bedeutet, alle Spieler habe eine Gesamtstärke von 90 und auf ihrer Position die gleichen Attribute. Das macht das Spiel insgesamt deutlich fairer.

Knapp den Gruppensieg verpasst, ist Nico Ermert trotzdem sehr froh, das Viertelfinale erreicht zu haben: „Das war das erste Ziel. Der Gruppensieg wäre natürlich schön gewesen, denn ich glaube mein Gegner jetzt ist sehr stark“, sagt Nico Ermert. Und in der Tat hat sich sein Viertelfinalgegner, Nico Leidig, in eine Art Favoritenstellung gebracht. Er pflügte mit drei Siegen und 21:2-Toren durch die Gruppe D.

Nico Ermert bildet mit Noah Emrich und Andreas Jurzo das „fachfremde“ Trio unter den besten Acht. Während Noah Emrich vom Basketball (TV Freudenberg) kommt, turnen Ermert und Jurzo für die SKV. „Es ist schön, dass ich zusammen mit Andreas das Viertelfinale erreicht habe. Seine Spiele habe ich auch sehr genau verfolgt. Mal schauen wie weit es für uns jetzt noch geht und ob wir noch aufeinander treffen“, sagt Ermert.

Andreas Jurzo hatte auch entscheidenden Einfluss auf Ermerts Fifa-Verhalten. Nur durch ihn ist er zum Ultimate Team Modus gekommen, den er erst in Fifa 21 für sich entdeckte. „Vorher habe ich nur den normalen Online-Modus oder aber den Karrieremodus gespielt“, so der 25-Jährige. Die aktuelle Turnierform, die im 90er-Modus gespielt wird, war für den Leistungsturner eine Umstellung: „Damit hatte ich vorher noch keine Erfahrung gemacht und ich muss sagen, es spielt sich schon anders als die anderen Modi.“ Nun möchte Nico Ermert auch von Runde zu Runde schauen. „Und sollte ich ausscheiden, hat Andy Jurzo meine volle Unterstützung“, so der 25-Jährige.

