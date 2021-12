Kreisliga A: Die SG Hickengrund ist der große Gewinner

Siegen-Wittgenstein. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga A in diesem Jahr ist die „Halbzeit-Meisterschaft“ vorzeitig entschieden worden.

Acht der neun angesetzten Partien des vorletzten Spieltages in diesem Jahr konnten über die Bühne gehen. Einzig die Begegnung zwischen dem TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf und de SV Setzen wurde abgesagt.

SV Fortuna Freudenberg - SG Hickengrund 1:6 (0:4). Mit dem zehnten Sieg in Folge sicherte sich die SG Hickengrund vorzeitig die inoffizielle Herbstmeisterschaft.

Das Jahresfinale Samstag, 14.30 Uhr: SG Laasphe/Niederlaasphe - SG Hicken-grund; 15 Uhr: Sportfreunde Obersdorf/Rödgen - FC Grün-Weiß Siegen. Sonntag, 14.30 Uhr: SG Siegen-Giersberg - SV Germania Salchendorf II, Sportfreunde Edertal - FC Wahlbach, TuS Deuz - SV Feudingen, SpVg. Anzhausen/Flammersbach - FC Kreuztal, VfB Burbach - TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf - Siegener SC - SpVg. Niederndorf. So., 15 Uhr: Netphen - Setzen.

„Wir sind direkt mit der ersten Ecke in Führung gegangen und hatten auch danach gute Chancen. Es ist sehr schön, dass wir mit einem deutlichen Sieg noch mal ein Zeichen gesetzt haben“, sagte ein zufriedener Hickengrund-Trainer Florian Kissel. Colin Simmert (2.) sorgte für die frühe Führung, Philipp Rath (24.), Alexander Patt (27.) und Nick Künkler (45.+2) legten noch in Durchgang eins nach. Felix Kuttenkeuler gelang in der 53. Minute der 1:4-Anschlusstreffer, doch Nick Künkler stellte mit seinen Treffern zwei (75.) und drei (90.) auf 6:1 für die SG.

SG Siegen-Giersberg - Siegener SC 3:2 (2:1). Der Kader des SSC pfiff aus dem letzten Loch. Nach einer Verletzung von Torjäger Fidan Kameroli stand Ali Dakouche kein Wechselspieler zur Verfügung. „Dann starten wir natürlich auch noch sehr schlecht ins Spiel und liegen auch acht Minuten schon 0:2 zurück. Aber ich mache meiner Mannschaft dennoch ein großes Kompliment. Die Einstellung war absolut super, und mit ein bisschen mehr Glück nehmen wir auch einen Punkt mit“, so Dakouche.

Zweimal Benjamin Rohleder vom Elfmeterpunkt (5./55.) und Janik Zöller (8.) schossen die Tore für die Sender-Elf, Ali Dakouche (42.) und Bledar Gashi (62.) für den SSC. „Unsere zwei frühen Tore waren der Knackpunkt, dass wir das Spiel gewinnen“, sagte SG-Trainer Christoph Spies.

TuS Deuz - SpVg. Niederndorf 2:1 (1:1). Stark geschwächt reisten die Niederndorfer nach Deuz, unter anderem fehlte Top-Torjäger Nils Uebach.

„Wir haben uns super verkauft, die Mannschaft hat alles reingeschmissen. Am Ende entscheidet ein Elfmeter die Partie. Vielleicht wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen“, urteilte Niederndorfs Coach Kris Stremmel. Die Deuzer Führung durch Hendrik Stenschke (27.) glich André Becker kurz vor der Pause aus (44.). Besagten Elfmeter verwandelte Daniel Feuring in der 71. Minute.

VfB Burbach - FC Wahlbach 1:1 (0:0). Burbachs Trainer Tobias Rath sah ein gerechtes Ergebnis in einem fair geführten Derby: „Über die 90 Minuten gesehen dürfen beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden sein. Vielleicht hatten wir die etwas besseren Möglichkeiten, beispielsweise ein Freistoß an die Latte. Mit ein bisschen mehr Spielglück gewinnen wir hier vielleicht auch dreckig mit 2:1.“ Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Enes Coban (69.) den FCW in Führung. Die hielt bis zur 81. Minute, ehe Endrit Curri den Ausgleich erzielte.

SpVg. Anzhausen/Flammersbach - SV Germania Salchendorf II 0:4 (0:2). Die Serie der Germanen geht weiter, auch in Anzhausen gewann die Reineck-Elf souverän mit 4:0. „Trotz des deutlichen Sieges war es nicht so gut wie in den Wochen zuvor. Im Angriff haben wir die letzte Konsequenz ein wenig vermissen lassen“, sagt Sebastian Reineck. Marius Heinemann (3.), zweimal Jannik Bosch (9./73.) und Robin Kilic (60.) erzielten die Treffer.

Sportfreunde Edertal - Sportfreunde Obersdorf/Rödgen 4:0 (2:0). Mit einem wichtigen Sieg sichern sich die Sportfreunde Edertal nach unten ein wenig ab. „So kurz vor der Winterpause war ein Heimsieg noch mal wichtig und bringt uns jetzt in etwas ruhigere Gewässer“, sagte Edertals Trainer Sandro Trevisi. Peter Rosenblatt (35.) und Torben Birkelbach (45.) trafen in Durchgang eins, erneut Rosenblatt (52.) und Sinan War (80.) netzten nach der Pause ein.

SV Netphen - SV Feudingen 2:1 (1:1). Mit einem verwandelten Handelfmeter sorgte Julian Weigel in der 93. Minute für großen Jubel aufseiten der Netphener. „Es war lange ein Spiel auf der Kippe, wo beide Mannschaften hätten in Führung gehen können. Am Ende war der Sieg aber sicher nicht unverdient, denn wir haben einige große Chancen liegen lassen“, sagte Netphens Trainer Bernard Krasniqi. Florian Hofius brachte die Gäste früh in Führung (7.), ein Feudinger Eigentor sorgte kurze Zeit später für den Ausgleich (9.).

SG Laasphe/Niederlaasphe - FC Grün-Weiss Siegen 5:0 (2:0). Die Krise in den Farben grün und weiß geht weiter. Nach der Pleite bei der SG Laasphe/Niederlaasphe rutschten die Siegener auf den 17. Platz ab. Das Unheil nahm früh seinen Lauf, als Ibush Gashi für die Gastgeber das frühe 1:0 markierte (6.). Gashi war es auch, der fünf Minuten vor der Pause zum 2:0 traf. Nach dem Seitenwechsel blieben die Siegener das unterlegene Team, waren in der Abwehr höchst anfällig und mussten folgerichtig weitere Nackenschläge hinnehmen. Tim Strack (53.), Sebastian Schneider (80.) und Yannick Reichpietsch (85.) stockten das Ergebnis auf 5:0 auf.