Kreisliga A: Die Verfolger patzen

Siegerland. Kreisliga A: Die SG Hickengrund ist der Gewinner des Spieltags und setzt sich oben ab. Obersdorf jubelt über wichtige Zähler im Abstiegskampf

Die neun Spiele der Kreisliga A im Überblick:

VfB Burbach - SG Hickengrund 1:5 (1:3). Der große Gewinner des Spieltags sind die Hicken, denn sie nutzten die Patzer der Konkurrenz gnadenlos. Und das, obwohl Trainer Florian Kissel nicht hundertprozentig zufrieden war: „Wir müssen hier eigentlich zehn Tore schießen. Es war nicht viel negatives an diesem Spiel, aber die Chancenverwertung umso mehr.“ Florian Freund (16.), Nick Marvin Künkler (19.), Philipp Rath (39.), Jonathan Frantz (48.) und Leonard Nähring (75.) trugen ihren Teil zum deutlichen Derbyerfolg bei. Endrit Curri traf zum zwischenzeitlichen 1:2 für die Burbacher (37.).

SV Fortuna Freudenberg II - SV Feudingen 4:0 (1:0). Das war ein kleiner Befreiungsschlag für die Fortunen, das konstatierte auch Trainer Fabian Wüst: „Der Sieg war für die Moral ganz wichtig, denn jetzt folgen knackige Spiele. Auch die Höhe war in Ordnung, denn wir haben kaum eine Chance des Gegners zugelassen.“ Nach dem 1:0 durch Mohamed El Ayouchi (31.) folgten Roman Jende (58.), Felix Kuttenkeuler (82.) und Moritz Genehr (83.) nach dem Seitenwechsel.

Siegener SC - SV Setzen 2:4 (0:2). Nach einer knappen Viertelstunde nahm die Partie eine entscheidende Wendung. Zuerst gingen die Setzener vom Punkt durch Patrick Schmidt mit 1:0 in Führung (13.) und dann gab es auch noch eine frühe Rote Karte für SSC-Spieler Bledar Gashi (15.). „Mit zehn Mann wurde es natürlich schwer und dann liegen wir irgendwann in der zweiten Halbzeit auch mit 0:4 zurück. Aber ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, denn wir haben uns nicht aufgegeben und wären beinahe noch auf 3:4 herangekommen“, sagte SSC-Trainer Ali Dakouche. Sven Jurzo (23.), Gian-Luca Langematz (57:9 und erneut Patrick Schmidt (62.) stellten auf 4:0 für die Gäste. Attila Selcuk (71.) und Hussein Jaber (82.) verkürzten für die Charlottentaler. In der Nachspielzeit sah ein Setzener Akteur noch die Ampelkarte.

TuS Deuz - SV Germania Salchendorf II 2:3 (0:3). Mit der deutlichen Halbzeitführung im Rücken retteten die Germanen den Derbyerfolg am Ende über die Ziellinie. „In der ersten Halbzeit waren wir sehr konsequent, machen aus vier Torschüssen drei Treffer. Nach der Pause wurde Deuz stärker, aber ich denke, unser Sieg ist nicht unverdient“, protokollierte Germanen-Coach Sebastian Reineck. Benedikt von Fugler (20.), Tim Schilk (35.) und Christian Dickel (41.) netzten für die Gäste. Fynn Werthenbach (60.) und Simone Giaruffo (71.) machten die Partie noch mal spannend.

SpVg. Anzhausen/Flb. - FC Wahlbach 2:4 (1:1). Anzhausens Trainer Julian Giebeler trauerte nach dem Spiel einem vergebenen Punktgewinn hinterher: „Ein Unentschieden wäre sicherlich ein gerechtes Resultat gewesen. Schade, dass wir nach dem 2:3 nicht den Ausgleich machen, zumal uns ein vermeintlicher Treffer kurz vor Schluss aberkannt wurde.“ Artur Michel für den FCW (23.) und Deniz Kodas (39.) für die Hausherren trafen vor der Pause. Im zweiten Durchgang stellten Till Metz (53./90.), Björn Ludwig (55.) die Weichen auf einen Wahlbacher Sieg. Nico Schäfer gelang nur noch das zwischenzeitliche 2:3 (59.).

SG Siegen-Giersberg - SF Obersdorf/Rödgen 1:2 (0:0). Die Führung durch Simon Ersfeld (47.) sollte der Elf vom Sender nicht reichen, denn Lennart Mai (53.) und Tom Furchtbar (78.) drehten die Partie für die Gäste und sorgten so für drei wichtige Obersdorfer Punkte im Abstiegskampf. „Der Obersdorfer Sieg war definitiv nicht unverdient. Niederlagen sind nie etwas schönes, aber bei unserer aktuellen Tabellenkonstellation und auch Personallage ist ein solches Spiel mal vertretbar, aber es darf sich natürlich jetzt nicht häufen“, so Giersbergs Coach Christoph Spies.

SG Laasphe/Niederlaasphe - SpVg. Niederndorf 3:1 (1:1). Tim Strack (30./71.) und Papa Yaw Afriyie (85.) schossen einen Laaspher Sieg heraus, der nicht so ganz verdient war, wie auch Trainer Christian Ruppert zugab: „Sicherlich war das eher ein glücklicher Sieg, denn in der zweiten Halbzeit waren wir lange überhaupt nicht drin. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen.“ Christopher Stötzel brachte die Gäste mit 1:0 in Führung (11.).

SF Edertal - FC Grün-Weiss Siegen 5:2 (3:0). „Das war ein verdienter Sieg, denn wir hatten das Spiel zu jeder Zeit im Griff“, sagte Edertals Co-Trainer und Kapitän Steffen Linde. Jan Philipp Dörnbach (8./45.), Jonas König (32.), Sinan Var (67.) und Peter Rosenblatt (71.) trafen für die Edertaler. Die Tore von Florian Jüngling (81.) und Ditlind Hani (85.) waren nur noch Kosmetik.

SV Netphen - FC Kreuztal 1:1 (1:1). Can Ömer Özer brachte die Gäste in der 40. Minute in Front, doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verwandelte Baris Sevinc einen Strafstoß zum 1:1-Ausgleich, der auch gleichzeitig den Endstand bedeuten sollte. „Vielleicht waren wir von den Chancen her etwas überlegen, aber ich kann mit dem Punkt auch gut leben“, so Kreuztals Trainer Hicham Aloui.